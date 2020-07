La post pandemia en espera por la pandemia

Con un nuevo pico de casos, en Gobierno aseguraban que por ahora no modificarán la cuarentena. Pero las medidas por ahora esperarán. La reforma judicial sería lunes o martes

Con los números de contagios en ascenso permanente y algunas provincias retrocediendo de fase en la cuarentena, la idea de un paquete de medidas post pandemia se mantiene en suspenso. “Para llegar a la post pandemia primero debería pasar la pandemia y estamos en el momento más complicado”, respondían en la Casa Rosada acerca de la posibilidad de algún anuncio inminente. La reforma judicial, que ya está lista, probablemente quede para lunes o martes de la semana que viene. Las medidas económicas, en cambio, todavía tienen que terminar de pulirse. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que el plan de la post pandemia incluirá 300 mil empleos en el sector de la economía popular y un ingreso universal o renta básica para los sectores más vulnerables. Mientras llegue el momento de presentarlo, seguirán mirando de reojo los números del coronavirus. En especial, el de la ocupación de camas.

Un tema empuja al otro. Se supone que el primero es el arreglo de la deuda con los bonistas, que se encuentra en su clímax. El presidente Alberto Fernández reiteró al hablar en el Consejo de las Américas que la oferta es la última y el Gobierno está dedicado a cerrar con la mayor cantidad de bonistas posible. Espera reunir el porcentaje necesario para evitar las exigencias del sector más duro, que le presentó su propia propuesta. “Nosotros seguimos hablando”, respondían ayer en la Casa Rosada.

Un acuerdo sería un buen prólogo, aunque no un requisito indispensable, para la presentación de las medidas post pandemia. Sin embargo, con el récord de casos diario que se viene dando, parece difícil un anuncio inminente. Ayer fueron 5.782 contagios -3.801 en Provincia y 1.390 en Capital- y 98 fallecidos. Por ahora, aseguraban en los tres gobiernos, no cambia la ecuación, pero esos números obligan a seguir la situación de reojo y comenzar a evaluar con seriedad si en algún punto no se debería volver atrás con las flexibilizaciones. “Hay que esperar siete días para saber qué sucedió con la apertura, por ahora sigue todo igual”, decían cerca de Fernández.

En la Provincia remarcaban que, más allá del número de casos diario, la atención debía estar colocada en la respuesta del sistema sanitario. Allí seguía todo bajo control, aseguraban. El gobernador Axel Kicillof anunció ayer un subsidio de 500 pesos por día de internación en los lugares de aislamiento para quienes presentan síntomas leves. Es porque notan que muchos de los que dan positivo prefieren quedarse en sus casas, con lo que actúan como factor de contagio para su entorno, y buscan incentivar que se aíslen. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en tanto, resolvió endurecer la cuarentena por el salto de casos (ver aparte).

Hay cosas formales por resolver respecto al plan post pandemia. Por ejemplo, si se presentará todo junto tipo paquete o lanzar algunas cosas por separado. Si es conveniente hacer un acto en el dificultoso contexto de la pandemia y, en caso de hacerlo, quiénes participarán para que no se repitan las repercusiones del 9 de Julio. Respecto a las medidas en sí, hay algunas que fueron adelantadas por el propio Fernández en el reportaje a PáginaI12 en el que explicó su propuesta de un plan de desarrollo por regiones. También está la idea de fomentar el consumo a través del plan de cuotas Ahora 18 y permanece pendiente la propuesta de un blanqueo para invertir en proyectos de construcción privada. Hubo una reunión de funcionarios el sábado en Olivos, el gabinete económico se encontró el lunes en la Casa Rosada pero las medidas “aún no están terminadas”, afirmaban anoche en Gobierno.

Arroyó adelantó las propuestas de Desarrollo Social. “Buscamos generar 300.000 puestos de trabajo con el objetivo de reactivar la economía y la producción, con mano de obra intensiva, mediante el Programa Potenciar Trabajo”, remarcó sobre la propuesta dirigida a sectores de la economía popular que esperan reactivar con pequeña obra pública, producción de alimentos, cooperativas textiles y reciclado de residuos. Respecto al ingreso universal o renta básica que se viene discutiendo, pasará a ser un tema a analizar en cuanto a su oportunidad. En los pasillos de la Casa Rosada habían ya quienes comenzaban a pensar en la posibilidad de una nueva cuota del IFE si la pandemia seguía la evolución ascendente de los últimos días, en especial si algunas provincias debían fenar su actividad.

En tanto, la reforma judicial, que sí está lista, quedó finalmente para el lunes o martes que viene, de acuerdo a lo que informaban anoche en Gobierno. El proyecto legislativo ingresará por el Senado y un decreto creará una comisión de juristas que deberán preparar un informe sobre algunos temas específicos.

