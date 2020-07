“Si a la gente no la protege el Estado, se protege sola”

La ex ministra se mostró indignada por la decisión de la Justicia, y aseguró que Jorge Ríos “pasó de víctima a victimario”. Además, responsabilizó al Estado por no garantizar la seguridad de la población: “Si no la protege el Estado, la gente se protege sola, no hay otra”.

“Si los jueces protegen a los delincuentes y rápidamente se hace una carátula y no se mira la persona y los hechos, es un combo de desprotección y de incertidumbre”, consideró la ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri. “Ésto es lo que tenemos que cambiar en la Argentina, lo dijimos y lo defendimos durante cuatro años”, sentenció.

La presidenta del PRO afirmó que se trataba de un caso de “legítima defensal”, porque Ríos había sido atacado y asaltado en su domicilio por “gente pesada” que entró tres veces a la vivienda. ”Que lo procesen y lo amenacen es el mundo del revés”, opinó.

“Jorge es un jubilado que vive solo, que le entraron a su casa tres veces en la misma noche e intentaron matarlo y se defendió. Es una legítima defensa total”, sostuvo Bullrich.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri se refirió así a Jorge Adolfo Ríos de 71 años, quien dormía en su domicilio, cuando un grupo de delincuentes entró a su casa a robar, por tercera vez. Después de varios golpes, los maleantes se escaparon y el herrero jubilado los siguió con su arma,Bersa Thunder calibre 9 milímetros. El hombre efectuó al menos seis disparos y asesinó a uno de los ladrones, Franco Martín Moreyra, de 26 años.

Ríos fue detenido por la policía y ahora se encuentra con prisión domiciliaria por el delito de homicidio con exceso de legítima defensa. La decisión de la Justicia, generó una ola de reproches por parte de los vecinos del imputado. En ese contexto, varios políticos se sumaron a las críticas, entre ellos la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.