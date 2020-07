“Da un poquito de miedo que se abran bares”

El infectólogo Diego Maurizi reconoció que “es muy difícil ya sugerirle a la gente que se quede en la casa”, e insistió en la necesidad, de ahora en adelante, de respetar todas las medidas de cuidado personal y distanciamiento social para no generar más contagios.

El infectólogo del Hospital Municipal, Diego Maurizi, atribuyó al “cansancio que se genera de tanto tiempo de cuarentena” a lo ocurrido el último domingo con varios espacios públicos de la ciudad que lucieron atestados de personas y, en algunos casos, con escenas de poco apego a las normas de distanciamiento social y uso de tapabocas.

En este marco, el profesional expresó su temor con la reapertura – prevista para el próximo lunes – de los locales gastronómicos, en especial con las cervecerías.

“Cuando uno ve lo que ocurrió con la gente, le da un poquito de miedo el hecho de que se abran bares (…). Además la gente tiene que entender que si va a comer a un restaurante, tiene que ir a comer con su núcleo familiar con el que vive. No me puedo juntar con un amigo que hace tiempo que no lo veo”, argumentó.

Según Maurizi, en lugares como Bahía Blanca o el AMBA “es muy difícil ya sugerirle a la gente que se quede en la casa” y resaltó que lo importante, de ahora en más, es que la comunidad entienda la necesidad de “poner en práctica, de una manera eficaz, todas las medidas de distanciamiento y control” para que no haya un rebrote de casos.

“Con el Día del Padre tuvimos el pico que tuvimos. Ahora parece que la cosa está disminuyendo. Por otro lado, hay muchos pacientes que no se están testando porque hay obras sociales que no cubren el testeo y la capacidad de testeos está limitada”, reconoció.

Y agregó: “El 90% de los contagios son por cadenas intrafamiliares. Y un porcentaje mínimo tiene que ver porque en los lugares de trabajo, si bien estaban los protocolos escritos de cómo actuar, los empleados del lugar en algún momento han cometido la equivocación de estar en lugares que no están bien ventilados, o con personas en un lugar y no es conveniente sacarse el tapabocas para tomar un refrigerio”.

El infectólogo espera que para la semana que viene “ya hayan novedades” con relación a las tratativas que el Municipio encaró por el Plan Detectar, con el objetivo de establecer acciones sanitarias más activas e incrementar la capacidad de testeos en distintos puntos de la localidad.

Con relación al criterio establecido para la ocupación de camas hospitalarias, Maurizi sostuvo: “Con los hospitales, en una etapa inicial, lo que hacíamos era aislar a todos los pacientes, porque queríamos asegurarnos que no transmitieran el virus a otras personas. Ahora que ya tenemos transmisión comunitaria, eso ya no tiene mucho sentido y se decidió que se internen a los pacientes que requieran oxígeno”.

De todas formas, el especialista aclaró que los profesionales se preocupan porque el paciente “pueda tener una buena capacidad de aislamiento en su casa”. Y si eso no llegara a cumplirse, para eso están habilitadas las UCMA (Unidad de Cuidado Mínimo Ambulatorio)

“El principal problema hoy es el factor humano, y poder lograr que la gente entienda de las simples medidas que hay que tomar para cuidarse”, finalizó.

Fuente. Telefé Bahía Blanca