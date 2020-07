“A confesión de parte, relevo de prueba”

Moderadxs o mas confrontativxs, la oposición en Bahía Blanca reconoce “una ursina de la Marquitos Peña local” que opera desde Alsina 19 para “motivar” a los anticuarentena en distintas movilizaciones a través de sucesivos guasap (WhatsApp) que no ameritan un derecho a réplica inmediato.

De hecho, lxs concejales del FdT se atienen al concepto de la mismisima ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien consideró “inconstitucional prohibir las manifestaciones”.

Ese valioso garantismo, que por cierto contrapone claramente a la impronta de la antropóloga con su antecesora y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tiene mecha corta.

Y no faltó ocasión para quemarla rápidamente esta semana, durante una sesión ordinaria del cuerpo deliberativo local que duró más de 5 horas, en la que la oratoria anticuarentena del concejal de Juntos por el Cambio, Marcos Streitenberger, fue auscultada por la médica María Gisela Ghigliani, con amplia trayectoria en el sistema público de salud, y presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos en Bahía Blanca.

Pero además, y a modo de “las cosas por su nombre”, su par de bancada, el ex periodista Carlos Quiroga, disparó a mansalva, según sus propios dichos “atónito” por el sustento ideológico de Streitenberger, “como si la cuarentena y la pandemia fueran cosas propias de la Argentina, inventadas por Alberto Fernandez”, y arremetió: “Como si no leyeran los diarios, no vieran la televisión, o no tuvieran acceso a las redes sociales y no supieran que en Estados Unidos se han muerto 140 mil personas, que en Brasil van 80 mil muertxs, y que aquí, el esfuerzo tal vez excesivo para la vista de algunos otros países, nos ha permitido salvar vidas. Pareciera que no importa” sentenció.

En relación al argumento de ciertos actores sociales apuntalados por el residual y activo macrismo que reza por “la caída de la economía”, Quiroga preguntó retóricamente: ¿De qué están hablando?”

En ese sentido aportó: “el PBI estimado para este año en un móntón de países, supera lo que va a caer en la Argentina, que venía destruída por los 4 años de macrismo”, y recordó: “endeudamiento a 100 años, ni hablar del espionaje, los negociados con los peajes y las tramoyas que hicieron para llenarse los bolsillos a costa de destruir el país” enumeró.

Y a vistas de una memoria que aún hoy sigue relevándose, el edil enfatizó: “5.000 fábricas cerraron durante el macrismo. Cinco mil -reiteró-, sin pandemia ninguna” aclaró por si fuera necesario.

Visiblemente ofuscado por la obviedad aludida por su propio recuerdo de la historia reciente, Quiroga intimó al oficialismo: “¿donde viven, es que están encerradxs en una burbuja y creen que solamente esta es una perversidad del gobierno de Alberto Fernández para cagarnos la vida?” remató.

“Si creen eso…” pausó resignado el concejal para concluir su exposición.

Fuente: Gabriela Noguera para sintinta.com.ar/Foto: archivo.