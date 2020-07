La madre de Facundo Astudillo cree que “el celular llegó a Bahía Blanca sin él”

El último 30 de abril Facundo Astudillo desapareció y desde entonces nada se sabe sobre el paradero del joven. Tras conocerse el resultado de un informe de una compañía de telefonía que indicó que el celular de Facundo emitió algún tipo de señal en antenas de Bahía Blanca, su madre lanzó una nueva hipótesis.

Cristina Castro aseguró que no cree que su hijo esté en esa ciudad sino que solo fue captado el móvil, que nunca fue encontrado. “Hoy nos encontramos con el peritaje del teléfono de mi hijo, bah, ni siquiera es un peritaje porque el aparato no ha aparecido, que (indica) que se prenden algunas antenas en Bahía Blanca. Yo sigo insistiendo lo mismo: es el teléfono y no mi hijo. Mi hijo sigue sin aparecer”, expresó.

La mujer contó que también recibió un llamado de una persona de la ciudad de Rauch, que dijo que su hijo estaba en esa zona e, incluso, aportó una dirección, pero cuando fueron a chequear se encontraron con que no era el chico. “Mandamos a la policía y sacaron una foto del chico y no es mi hijo. No tengo ganas de que me sigan mintiendo y me sigan dando vueltas, quiero saber la verdad y que esto se termine, quiero saber qué hicieron con mi hijo”, pidió.

En tanto, fuentes de la investigación, aseguraron que los peritos levantaron muestras de una camioneta de la policía bonaerense perteneciente al destacamento de Teniente Origone, pero que aún no se logró determinar si son de sangre.

Para la madre de Astudillo Castro y sus abogados, Facundo tuvo algún problema en la ciudad de Mayor Buratovich con la policía justo antes de desaparecer.

Fuente: ADNSur