En el AMBA, el transporte público seguirá siendo para trabajadores esenciales

Así lo afirmó en el mensaje realizado desde la residencia de Olivos, encabezado por el presidente Alberto Fernández, con la participación presencial también del gobernador bonaerense Axel Kicillof.Rodríguez Larreta explicó que la Ciudad avanzará en un “plan integral y gradual” de apertura para “acostumbrarse a convivir con la enfermedad” a partir de mañana. ”Tenemos que trabajar juntos para ir sumando actividades de manera cuidada”, subrayó el jefe Gobierno.Además, advirtió: ”Es un momento muy difícil, pero no es para siempre, y la forma de salir adelante es entre todos. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan no significa que la pelea esté ganada, porque los contagios son altos y tenemos que convivir con el virus”.

Rodríguez Larreta indicó que en las primeras dos semanas volverán a abrirse los comercios barriales y de proximidad, y “algunos servicios personales, como peluquerías, y de profesionales, como los abogados”.

Fuente. ambito.com