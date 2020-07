Alberto contra los anticuarentena: “No me presionan, me causan gracia”

El presidente Alberto Fernández se refirió a quienes se declaran en contra del aislamiento. “A mí no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. La verdad que esos me causan gracia”, aseguró.

El presidente Alberto Fernández se refirió al sector de la población que se declaró activamente en contra de la cuarentena y señaló que ni lo presionan ni le preocupan.

“A mí no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. La verdad que esos me causan gracia. Tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe. A mí me presiona la realidad”, aseguró en conferencia de prensa de cara a los anuncios de la nueva fase de aislamiento en el marco de la pandemia de coronavirus.