CGT advierte: no se sumará al diálogo si incluye debatir una reforma laboral

El movimiento obrero, en su división nacional eterna, debate cómo afrontar la pandemia y crisis laboral agravada desde marzo y el día después. Que los diálogos en superficie se aprecien por zoom o desde declaraciones en medios no baja tensiones.

Las premisas del Gobierno para pensar cómo recuperar al país y comenzar a crecer conforman la coincidencia básica que comparten las centrales obreras. A partir de allí, el mosaico variopinto es gigantesco. Si de señales se trata hay tres vértices que sobresalen. La negativa de la CGT a cualquier intento de reforma laboral so pretexto del desastre en el mercado laboral, el bloqueo de Camioneros a Mercado Libre y su proclama de soberanía gremial como también el acuerdo paritario que en épocas inéditas afronta la Nación.

Hablando de charlas por zoom y luego de un foro con la Casa Rosada y la Organización Internacinal del Trabajo, uno de los titulares de Azopardo Héctor Daer ratificó que si los ejes del diálogo con empresarios, sindicatos y el Ejecutivo llegan en un combo integrado por la reforma laboral “entonces lamentamos decir que no habrá diálogo”.

La aseveración del también referente de ATSA tuvo el mismo tono con el cual rechazó la validación “institucional” de la CGT para que el medio aguinaldo se abonara en cuotas, no obstante las empresas en mayor grado crítico lo abonen en porciones.

Léase que de hecho en nucleos de trabajadores las reformas de convenios suceden, como también los despidos más allá de normas prohibitivas para las cesantías. En las últimas horas, con discresión, hubo una video conferencia entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y referentes sindicales.

El encuentro virtual tuvo a cegetistas además del citado Daer y su compañero de conducción Carlos Acuña, a Andrés Rodríguez (UPCN), Antonio Caló (UOM), Gerardo Martínez; hombres de la CTA como Hugo Yasky y Roberto Baradel; Hugo y Pablo Moyano y figuras de la Corriente Federal, como Héctor Amichetti entre otros.

Sin definiciones contundentes o títulos de primera plana la conversación rondó por trazos que en las últimas horas ejemplificó la ministra de Trabajo de la Provincia, Mara Ruiz Malec.

“Los efectos de la pandemia van a ser malos: más desocupación, empresas que cierren pese a que estamos tratando de evitarlo como que también hubo mucha ayuda del Gobierno nacional y, ahora, un pequeño programa del Gobierno provincial”. Hasta aquí el diagnóstico empero la gran y ancha avenida para los gremios se abrió en torno a la foto del Presidente Alberto Fernández con representantes empresarios, la Sociedad Rural y la misma CGT en Olivos.

Sin minimizar recelos por la presencia de Daer como único referente sindical para esa convocatoria de un acuerdo multisectorial para avanzar en un programa de recuperación, la discusión que enardeció a integrantes del oficialismo político también replicó en el movimiento obrero.

“Si no entedemos que nos guste o no esto es ‘con todos’, no porque estemos enamorados sino porque las pymes dependen de las grandes empresas y tampoco podemos dejar afuera al campo de cualquier proyecto nacional y de desarrollo, esa miopía va a empeorar lo mal que ya estamos”, le resumió una fuente de Azopardo.

Otra de las grietas se canalizan desde voces sindicales históricas como el gastronómico Luis Barrionuevo, quien pese a ponderar la necesidad de diálogo volvió a apuntar a la senadora Cristina Fernández como “lastre” del Gobierno, desempolvando además que los trabajadores privados “mantienen en el empleo de millones de estatales” circunstancia que se agravó con la crisis, remarcó.

El ala crítica también suma por estas horas al titular de la Uocra, Gerardo Martínez quien en declaraciones periodísticas elevó el tono del malestar con el Gobierno que ya había hecho público por la paralización de obras ferroviarias en Salta y centenares de despidos.

Para el también representante argentino ante la OIT “se podría haber hecho más para evitar esta destrucción económica”, según refrendó.

Fuente. BAENegocios