Nueve provincias volverán a las clases presenciales en agosto

Las autoridades de Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes dieron detalles esta tarde a Télam sobre los protocolos que implementarán para garantizar el regreso escalonado a las aulas a partir de agosto, luego del anuncio del ministro Nicolás Trotta y de la aprobación de esas medidas sanitarias por parte del Consejo Federal de Educación.

En Santiago del Estero, el gobernador, Gerardo Zamora, participó esta mañana de la videoconferencia con Trotta, a quien le expuso la propuesta de regreso a clases a partir del 18 de agosto de los alumnos de 5° y 6° año de las escuelas secundarias, de 7° grado del nivel primario y el nivel superior según el plan que elabore este último, en toda la provincia.

Por su parte, la ministra de Educación santiagueña, Mariela Nassif, remarcó que solo por el momento regresarán los alumnos de los últimos años de los diferentes niveles: “Aún no se ha pensado la vuelta de los alumnos de los demás grados, dependerá del análisis que se vaya haciendo en el Comité Epidemiológico y la evolución del coronavirus en la provincia”, puntualizó Nassif.

También el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo hoy que el reinicio de las clases en esta provincia se producirá en escuelas rurales y “pueblos más alejados de los centros urbanos” que carecen de conectividad, mientras que en el resto de las ciudades no se retomarán “hasta que no esté totalmente garantizada las condiciones de salud para los alumnos y los docentes”.

Aunque sin brindar precisiones acerca de la fecha del reinicio del ciclo lectivo, Perotti explicó que esa experiencia inicial “nos servirá como testeo” de la puesta en marcha del sistema educativo, y que el resto de los alumnos de las ciudades más pobladas, volverán a la escuela “cuando se pueda garantizar plenamente la salud de todos”.

En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, junto al ministro de Educación puntano, Andrés Dermechkoff, participaron del encuentro virtual con Trotta y, si bien no precisaron la fecha en que volverán de acuerdo al calendario acordado, el mandatario provincial en el mes de junio, ya había precisado que el regreso sería para “mediados o fines de agosto”, si se mantenía el estatus sanitario alcanzado.

También el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo hoy que “es muy difícil que las clases comiencen tanto en Capital como en conglomerados urbano en agosto, para todos los niveles. Estamos evaluando y consideramos que de darse un regreso, sería en primer lugar, en las zonas rurales”, aseveró, mientras la ministra de Educación, Susana Benítez, remarcó que “no hay fecha de regreso a clases”.

En Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aclaró que la provincia aún no definió una fecha de vuelta a las clases presenciales y que eso dependerá de la evaluación que haga el comité de expertos epidemiológicos que asesora a la Provincia: “No nos vamos a apurar. La epidemiología no es un mero número matemático de casos sino de un contexto que se debe evaluar para tener más claro el panorama”, sostuvo el gobernador.

También fue prudente el gobernador tucumano Juan Manzur cuando sostuvo hoy que la vuelta a las aulas “debe ser con mucha prudencia”, por lo que la fecha se determinará “teniendo en cuenta la curva epidemiológica”.

Por su parte, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, agregó: “Nos reunimos para empezar a pensar en distintos protocolos en forma conjunta para que en una fecha a determinar se pueden dar inicio al ciclo lectivo”, al tiempo que fuentes del ministerio reconocieron que una fecha posible es el 10 de agosto.

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil advirtió que el regreso a clases depende de la situación epidemiológica del momento: “Hemos charlado con el ministro Trotta y se irán tomando las decisiones según la situación epidemiológica de cada momento, porque está visto que esto varía de un momento a otro”, dijo hoy el mandatario en diálogo con la prensa.

En esta línea, señaló “Yo pienso que lo mejor es el regreso a clases en dos grupos, una semana un grupo y otra semana otro grupo pero hay que ver cómo se van dando las cosas”.

En Formosa, por su parte, el ministro de Educación, Alberto Zorrilla, dijo hoy que en esa provincia existe “un Consejo Superior de Educación que es quien va a determinar cuándo volvemos a clases”.

El funcionario aclaró: “No podemos poner una fecha de vuelta a clases ya que la prioridad es cuidar la vida de los formoseños”, al tiempo que valoró las clases que se dictan de manera virtual por la pandemia: “Formosa está alcanzando al cien por ciento el objetivo impuesto”.

Por último, en San Juan, las clases presenciales comenzarán el 10 de agosto en la mayoría de los departamentos de la provincia, según anunció este mediodía, el ministro de Educación Felipe De Los Ríos: “Los únicos que no volverán son los departamentos del Gran San Juan, para los que todavía no hay fecha de reinicio. Es decir que las escuelas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Rawson, no tendrán clases hasta una o dos semanas después”, según estimó.

Fuente: Télam