“Les propongo que dialoguemos en serio para levantar a la Argentina, no para sacarnos ventaja”

En medio de la interna política que tiene Juntos por el Cambio, el presidente de la Nación Alberto Fernández cedió al pedido de los representantes del espacio parlamentario y mantuvo un encuentro exclusivo y de manera “virtual” para dialogar sobre la situación del país y las medidas postpandemicas, vinculadas a los proyectos económicos que el Ejecutivo necesita que trate el Congreso.

Con una hora de retraso se desarrolló la reunión remota entre el presidente de la Nación y los Senadores y Diputados de JxC, exceptuando a los de la Coalición Cívica que decidieron no participar del conclave virtual. En Olivos, Fernández estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Del otro lado de las pantallas, conectados por videollamada, estuvieron el presidente del bloque del FDT, José Mayans, la senadora Anabel Fernández Sagasti, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Por el lado de la oposición, participaron el líder de la bancada de senadores Luis Naidenoff, Martín Lousteau (UCR), Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni (PRO), el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo y Álvaro González.

Durante el encuentro, el presidente hizo un repaso de las medidas económicas que se tomaron y también sobre la distribución de dinero a las provincias. Además se confirmó que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero irá a Diputados el 30 de julio a presentar un nuevo informe de la gestión del Ejecutivo nacional.

“Les propongo que dialoguemos en serio para levantar a la Argentina, no para sacarnos ventaja”, les dijo el Presidente a los representantes del interbloque opositor, al tiempo que agregó: “Es la hora de levantar a la Argentina y no lo quiero hacer solo con el gobierno, quiero que lo hagamos todos los argentinos. Animémonos, podemos hacerlo, demostremos que somos una generación distinta”.

Asimismo, en referencia a los últimos acontecimientos públicos, Fernández les pidió respeto: “En política no vale todo. Tenemos que trabajar en un destino común. Tienen mil formas de protestar, no expongan a nuestro pueblo, no los convierta en gente que dice que la libertad está en peligro o que hay abusos del Poder Ejecutivo porque nada de eso es cierto y todos lo sabemos”, expresó.

Como ejemplo del diálogo, Fernández destacó el modo en que el Gobierno nacional asiste a las provincias durante la crisis generada por la pandemia de coronavirus: “Hemos sido absolutamente ecuánimes en la distribución de los recursos. Creo en el país federal y quiero que nuestro país se desarrolle de modo equilibrado. No estamos repartiendo el dinero a nuestro antojo. No hemos dejados solas a las provincias y a los municipios. Nunca le hemos preguntado a un gobernante de qué partido viene o qué ideología tiene”, destacó.

“No debemos dudar del destino común que tenemos. Ese tiene que ser el punto de arranque de este diálogo. Hemos hablado más o menos una vez cada dos meses y voy a hablar todas las veces que sea necesario para que la Argentina funcione”, señaló el Presidente.

Desde la oposición, Negri -que fue el último de los cinco legisladores que hizo uso de la palabra- manifestó que “cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene” y agregó que “hay que dejar la tensión permanente para evitar el default político”. En ese sentido, el diputado cordobés sostuvo que “no venimos a buscar la uniformidad a esta reunión, ni tampoco hay que sobreactuar” al tiempo que agregó: “Las fotos son para luego de los acuerdos, no para antes. El consenso hay que construirlo, por ello hay que dejar los agravios de lado. Tenemos que enfrentar los desafíos que tiene el país, que son muy grandes y urgentes”.

El radical también reclamó por fondos para las provincias y municipios, que han sufrido grandes mermas este año. Además, como lo viene planteando el Bloque UCR en Diputados, Negri manifestó su queja por la inequidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), donde las provincias no oficialistas vienen siendo discriminadas.

El faltazo de la Coalición Cívica

Desde el bloque de Diputados que preside Maximiliano Ferraro se refirieron al encuentro con el presidente al que faltó su titular. Mediante un comunicado de prensa señalaron: “Manifestamos nuestra predisposición al diálogo serio, como se ha venido sosteniendo con el interbloque de Juntos por el Cambio, en la labor parlamentaria cotidiana”.

“Construir un diálogo verdadero y fructífero implica imponernos la cláusula ética inexcusable de no mentirnos, el deber de escucharnos y que el reconocimiento de la oposición sea verdadero, para alcanzar los acuerdos que necesita la Argentina para afrontar la profunda crisis social, institucional y económica post pandemia. La decisión que hemos adoptado es parte del funcionamiento plural y democrático cuya esencia reivindicamos en Juntos por el Cambio y que expresa su propia fortaleza y es en nombre de nuestra propia historia política y parlamentaria” indicaron.

Fuente. Tiempo.ar