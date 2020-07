Quieren a Bullrich: durísimos, los ultra M y los trolls empujan a Vidal

“A mí me duele un montón, pero si es verdad, hay que sacarla del medio (a Vidal) cuanto antes”, señaló una de las tantas tuiteras que dice no querer a la ex gobernadora como candidata en los venideros comicios. El problema surgió luego del repudio tanto de ella como de Rodríguez Larreta al ataque al móvil de C5N producido ayer en el Obelisco.

El violento ataque al móvil de C5N sigue dando que hablar, sobre todo en las redes sociales. No son pocos los seguidores del Pro, muchos de ellos los denominados trolls macristas, los que se muestran ofuscados y hasta violentos con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrigo Larreta. Les cuestionan haberse solidarizado con el equipo periodístico agredido.

El problema viene de la semana pasada. Los principales líderes del Pro, en cuanto a imagen positiva al menos, no se habían mostrado de acuerdo con el comunicado firmado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, tanto que el tema terminó en la conformación de una Mesa Ejecutiva. Para colmo de males, ninguno de los dos compartió el video subido ayer entre otros por el ex presidente Mauricio Macri y la mencionada Bullrich.

Vidal y Larreta quedaron del lado de los tibios, que es justamente lo que no reclaman los ultra macristas y los trolls en las redes sociales. “Tibios” es de lo más suave que se los acusa. También están los que les piden que se pasen al Frente de Todos y los que los apuntan como traidores de sus votantes, etc. La mayoría, además, le solicita a la ex ministra de Seguridad que se presente como candidata a presidenta en 2023.

“La violencia nunca es la solución. Toda manifestación tiene que ser en paz. Repudio el ataque al equipo de @C5N. Mi solidaridad con ellos. Podemos pensar distinto pero con respeto”, escribió Vidal, luego de permanecer en silencio desde el 26 de junio, cosa que también le marcaron sus ahora detractores.

Y el 1 de la Ciudad, incluso, fue un poco más lejos. “Mi solidaridad con los periodistas y trabajadores de C5N y repudio fuertemente el hecho”, señaló, para agregar: “he pedido que se realice la denuncia de oficio y que se avance sobre la investigación para identificar a los agresores y ponerlos a disposición de la Justicia. La libertad de expresión es el camino. No así la agresión.

Puñalada trapera. Eso es lo que las palabras indican que sienten los militantes amarillos en las redes sociales. También se suman ultra liberales y de derecha. Por caso, aseguran que no hubo tal agresión, sino que se trata de una operación armada por los propios periodistas. Ojo, no sólo también ponen en duda lo ocurrido en el Obelisco y en Recoleta algunos importantes dirigentes, tal es el caso del siempre polémico Fernando Iglesias.

“Reitero mi repudio a todas las agresiones. La violencia nunca se justifica, ni aunque se ejerza contra provocadores. También me gustaría que alguien explicara esto @C5N”, tuiteó el legislador nacional porteño, quien un rato antes había subido una foto en la que lo veía camino a la marcha y un posteo que decía “Chorra, vamos por vos. Banderazo Por La Republica, BAnderazo Por la Libertad”, en un claro tono provocador.

También el actor Alfredo Casero se subió a la movida de las provocaciones, y con apenas unos pocos caracteres le pegó a Vidal e hizo que miles de comentarios acompañaran sus dichos, algunos con extrema violencia. “Fue Vidal la de la pelotudez de los mansos?”, se preguntó el humorista, tuit que tuvo unas 140 respuestas; entre ellas la de Mercedes Bustelo: Chau @mariuvidal! Que la vida te sonría! Muchos como yo no.Hola @PatoBullrich SOS LA MEJOR”.

“Estoy HARTO de VIDAL y su estúpida corrección política. Por ley estableció que hubo 30.000 desaparecidos sumándose a los tibios que con complacencia miran la tremenda estafa de los ddhh, quien se cree que es? @PatoBullrich es candidatazo de JxC. A ELLA HAY QUE BANCAR FUERTE”, tiró, por su parte, Carlos Alberto Secco.

Y Karina Páez, en tanto, dijo: Mansos las pelotas! Se viene el estallido! Hasta con sangre si es necesario; se terminaron los boludos que comían vidrios. VAMOS ARGENTINA Y VIVA LA PATRIA CARAJO!; mientras que “Meduzosoa”, analizó, siempre en respuesta a Casero, que “Vidal es K, Alfre, cada día estoy más seguro”. A su turno, María Teresita Riobóo, sumó: “A mí me duele un montón, pero si es verdad, hay que sacarla del medio (a Vidal) cuanto antes”.

Lo cierto es que el apellido de la ex gobernadora llegó a las principales tendencias de Argentina. Y esta vez no fue por los halagos de los propios ni por las críticas de los ajenos. Esta vez, quienes la llevaron a lo más alto del ranking fueron los trolls de Macri y los militantes Pro que piden mano dura, que piden por la libertad de expresión pero celebran la brutal agresión a un medio periodístico.

“Muy fuerte ver los últimos tweets de Macri, vs. la total ausencia de mensajes de Vidal en relación a la marcha, el 41, los ataques previos a la prensa, la Libertad o la Independencia. Habrá que dar la interna en JxC. Ojalá Macri sepa recoger el guante. Y, si no, seguiremos solos”, sostuvo el troll Piquincho, adjuntando como imagen capturas de los últimos posteos del ex presidente y la ex gobernadora.

“Vidal y Larreta ya no son políticos de confiar son peronchos con ‘buenos modales’. La única que me representa a mí es Patricia @PatoBullrich. Como ella no es como ellos, la quieren callar”, dijo Aniraquelz, a lo que La Banda Pindonga añadió: “Parece que Vidal, Larreta, Monzó y Frigerio van a formar el tercer movimiento Lavagnista para sacarnos votos de nuevo”.

De más está decir que lo que sucede en las redes no grafica lo que realmente sucede en la realidad. Sin embargo, los políticos observan con detenimiento lo que sucede en ellas. Habrá que esperar a los próximos días si alguien toma de esto. Por el momento, las posturas son claras. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta eligen estar del lado de la moderación, Macri y Bullrich del lado del juego fuerte, picante y anti.

Fuente. La Tecla