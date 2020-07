Perú elegirá presidente el 11 de abril de 2021

El 21 de abril del año próximo Perú celebrará elecciones presidenciales, de acuerdo con el fin del mandato de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció acusado de corrupción y fue sucedido por el actual jefe del Estado, Martín Vizcarra, quien hizo hoy el anuncio.

“Cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el decreto supremo que dice ‘convocar a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección del Presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino”, manifestó el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Asimismo, exhortó a los congresistas a trabajar en equipo para mejorar la debilitada relación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y la reforma de sistema de justicia. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Hagámoslo bien, no por ustedes, no por nosotros, sino por el Perú. Trabajemos juntos pensando en el Perú. Me pongo a su disposición. Hagamos los cambios no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones”, señaló, citó el diario local La República.

El decreto, que se publicará mañana en el diario oficial El Peruano, llega dos días después del segundo conflicto de poderes de Perú en un año.

El lunes pasado, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional cuestionaron dos reformas políticas aprobadas en primera votación por el Congreso unicameral, en trámite rápido y con modificaciones al proyecto original.

Las sanciones se realizaron horas después de que Vizcarra anunciara que las sometería a referendo porque el propio parlamento no había reunido los votos necesarios para aprobarlas en la sesión que inició el viernes y terminó en la madrugada del sábado.

Dichas reformas, que contaban con el aval de más de 85% de los votos en el referendo de 2018 y que implican la modificación de varios artículos de la Constitución, son la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la inhabilitación para postularse a cargos electivos para quienes tengan condenas en primera instancia a por lo menos cuatro años de prisión.

Por tratarse de reformas constitucionales, la iniciativa aún debe ser sometida a segunda votación en el Congreso y el Ejecutivo no tiene la potestad de vetarla u observarla.

Con 110 votos a favor y 13 en contra, el Congreso dio primero luz verde al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero sancionó un texto diferente del dictamen aprobado por las respectivas comisiones legislativas.

La enmienda aprobada incluye más restricciones al procesamiento de congresistas, mientras que el presidente podrá ser acusado, entre otras cosas, de delitos contra la administración pública, de impedir elecciones y de disolver el Congreso en determinadas circunstancias, informó la agencia de noticias Andina.

Posteriormente, con 111 votos a favor y 14 en contra, el Congreso sancionó la inhabilitación de quienes tengan sentencias en primera instancia por delitos dolosos, pero eliminó el tiempo mínimo de condena y extendió el impedimento a todo tipo de cargos públicos.

Los cambios introducidos por los congresistas generaron una ola de cuestionamientos en el Ejecutivo, la Justicia e incluso entre políticos y constitucionalistas.

Vizcarra afirmó que no se respetó proceso establecido en el reglamento del Congreso.

Fuente. Telam