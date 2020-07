Macri rompió el silencio y cuestionó a Alberto Fernández

“Acá lamentablemente hemos visto un Gobierno que intentó avanzar sobre las libertades: la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero generó una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se movilizó para expresarse en contra de estos abusos.” Mauricio Macri volvió. Está de vuelta a la arena política. Luego de algunos meses con algunas declaraciones puntuales, el ex presidente salió a cuestionar al gobierno de Alberto Fernández y cómo está trabajando sobre la pandemia. Cuando le preguntaron qué hubiera hecho él, dio una respuesta algo evasiva: dijo que hubiera equilibrado la salud pública con la “salud laboral”. Aunque también se quejó de que, según él, “desmantelaron el sistema de salud”. “La oposición se ha manifestado más unida. Lo que fundamos con la doctora Carrió y Sanz está más unido que nunca”, dijo sobre los últimos choques internos en el PRO.

El ex presidente reapareció en una entrevista que le hizo el dirigente neoliberal Alvaro Vargas Llosa -hijo del escritor Mario Vargas Llosa- como parte de una actividad llamada “La Otra Mirada de Latinoamérica” que organizaron el diario La Tercera, la universidad Adolfo Ibañez y el portal chileno laotramirada.com. Este sitio se presenta como “una plataforma destinada a provocar una reflexión sana, abierta y en libertad” y tiene detrás al empresario Nicolás Ibañez Scott, ex dueño de Wallmart Chile, admirador del dictador Augusto Pinochet, de la orden Legionarios de Cristo y uno de los principales empresarios que financió las campañas de Sebastián Piñera. Una historia lo pinta: Ibañez Scott fue acusado de violencia de género por su ex esposa y compró todos los ejemplares de un diario para que no se difunda la denuncia. A Macri, Ibañez lo presentó como “un gobernante que podía traer algo de sensatez en la administración de la Argentina”. “¿No aprovechó el desastre que le dejó el Gobierno anterior, fue demasiado gradualista?”, se preguntó Ibañez.

La charla fue transmitida con subtítulos en inglés por ese sitio, pero fue grabada días antes en la quinta de Los Abrojos, donde el ex presidente pasa la cuarentena. Esto le permitió a Macri controlar el mensaje, dado que en su última aparición pública había dicho que hay “algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo”, lo que desató críticas tanto de otros sectores políticos como dentro de su propio espacio. Aquella vez también habló rodeado de neoliberales: fue en una conferencia de la Fundación Libertad en Guatemala, junto al ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle. En el reportaje del miércoles, mientras Vargas Llosa lo trataba de “presidente Macri” a la usanza de Estados Unidos, el ex mandatario citó lecturas y aseguró: “Es la primer pandemia que convive con Whatsapp, con el Twitter con el Instagram. Estamos muy informados y muy confundidos”.

Sobre el Gobierno de Alberto Fernández, pese a que era un reportaje sobre América Latina, tuvo más de un párrafo: “Estoy tratando de darle un espacio al Gobierno que fue elegido por el 48 por ciento de los Argentinos. Solo levanto la mano para decir: ‘Cuidado, no avancen sobre nuestras libertades’. Lamentablemente, lo estan haciendo. Destruyeron una herramienta como el Presupuesto. Es grave. Eso va a ser parte del debate intenso del próximo año”, afirmó sobre las elecciones.

Con su habitual camisa celeste y una pared blanca con una puerta de fondo, Macri hizo hincapié una y otra vez en la crítica a cómo se manejó la pandemia: “Esto llevó al mundo al miedo y al pánico. El miedo y el pánico te llevan a tomar decisiones apresuradas y extremas, que terminan demostrándose como decisiones estúpidas”. Luego de que le plantearon que había una “falta de liderazgo global”, Macri aseguró: “Algunos creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar con estos autoritarismos soft, livianos, que si no se los toma en serio nos puede llevar a una dictadura como la de Venezuela”.

Siempre en un clima muy concesivo, sin preguntas sobre su gobierno y la hipoteca económica que dejó, el ex presidente sostuvo que “en la bonanza todo se disimula un poco más, pero en epocas de crisis como esta, la recuperación va a ser muy desigual”. Sostuvo que los paises “sin equiibrio fiscal” iban a tardar más en recuperarse. “Va a ser muy doloroso”, insistió varias veces.

No obstante, cuando Vargas Llosa le preguntó qué hubiera hecho él si hubiera seguido siendo presidente con la diyuntiva entre la economía y la salud, Macri respondió: “Tiene que haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la salud laboral de la gente. En la vida, lo más importante es hacer las cosas con equilibrio. Y siempre cuidando las libertades”. “Cuando se pone en juego la muerte, avanza el miedo. Y se abandona todo el sistema de salud. Concentrar todos los recursos para atacar solamente una pandemia, desatendió las otras patologías. Haber desmantelado el sistema de salud y que no funcione durante muchos meses nos va a traer muchos problemas. Esto va a ser duro”, insistió Macri, que durante su gobierno bajó el Ministerio de Salud a secretaría, desatendió el plan de vacunas y volvieron enfermedades que habían desaparecido como el sarampión. Sobre lo que viene tras la pandemia, el ex presidente dio como hipótesis que habrá más muertes por problemas cardiológicos porque se interrumpieron tratamientos.

Macri reapareció cuando se acumulan causas judiciales en su contra, como la de espionaje ilegal donde fue allanado su secretario Darío Nieto. También en un contexto partidario álgido, donde los sectores que responden a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal consiguieron crear una mesa ejecutiva del PRO para limitar el accionar de la lugarteniente de Macri Patricia Bullrich. Claro que sobre todo esto Macri no dijo nada, ni le preguntaron. Cuando le preguntaron si volvería a ser candidato, contestó: “Yo tengo un compromiso: los ocho años en la ciudad, los cuatro en la presidencia, el apoyo que pese a los resultados económicos tuve en la campaña. Soy un amante de las libertades. En esta batalla yo estoy. Mi primera tarea es fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio. Seguiré tratando de ayudar a que otros talentos crezcan, a que tengamos muchos líderes”.

Fuente. Pagina12