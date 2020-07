Carlos Delfino vuelve al básquet

Así lo anunció el propio club a través de sus redes sociales, dándole la bienvenida al ex NBA, que en 2018/2019 ascendió a la Serie A con Fortitudo Bologna -lo devolvió a la élite tras 10 años-, pero no disputó ningún partido la última temporada.El santafesino, que actuó en Detroit Pistons, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, entre otras franquicias de la NBA, estuvo inactivo los últimos meses ya que no fichó para ningún equipo.El campeón olímpico en Atenas 2004, que en 2017 tuvo un paso fugaz por Boca Juniors en la Liga Nacional y está próximo a cumplir 38 años, será dirigido por el entrenador Jasmin Repesa, con quien ya había coincidido en un equipo previamente cuando ambos formaron parte de Fortitudo Bologna entre 2002 y 2004.

La de Pesaro será la cuarta camiseta que el “Lancha” defenderá en territorio italiano, ya que también pasó por el mencionado Bologna, por Fiat Torino y por Viola Reggio Calabria.

Fuente. ambito.com