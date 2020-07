Todas las operaciones en los cajeros automáticos serán sin costo hasta el 30 de septiembre

A través de un comunicado el BCRA informó que: “Las entidades financieras no están autorizadas a cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país, más allá de importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no de la entidad”.

También recordaron que continúa vigente la norma que establece que: “todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajero automático como mínimo de 15.000 pesos (acumulado diario)”.

“Esto incluye a las extracciones realizadas tanto por personas humanas como jurídicas, con independencia de si son clientes o no de la entidad”, agrega la comunicación.

Estas medidas se tomaron en el marco de la pandemia de coronavirus y fueron dispuestas por el Ejecutivo Nacional, con el fin de facilitar la operatoria de los usuarios, y alentar el uso de los cajeros autómaticos, y evitar que se aglomere gente en las instituciones bancarias.

