El Senado declaró de interés provincial la donación de plasma

El Senado provincial sesionó esta tarde de manera mixta (remota y presencial), con la presencia de 46 legisladores y bajo la presidencia de la vicegobernadora Verónica Magario.

Al inicio, el cambiemita Lucas Fiorini pidió rendir homenaje al General Juan Domingo Perón, al cumplirse ayer, 1 de julio, un nuevo aniversario de su partida a la inmortalidad, y haciendo alusión a sus orígenes en el peronismo. Al homenaje se unió el peronista Omar Plaini

Por su parte, Walter Lanaro (Juntos por el Cambio) homenajeó a los uniformados al conmemorarse el dïa del Policía Federal caído en cumplimiento del deber, asegurando que “como hijo de policía no puedo dejar pasar una fecha como ésta”.

Informó la renuncia al cargo de integrantes de la Secretaría Permanente del Sistema de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales. de Joaquìn Casavallo, Carlos Olivera y Jorge Farini Duggan.

Tras varios inconvenientes con el audio, el senador Roberto Costa, titular de la bancada opositora, pidió una moción de preferencia para atender la situación de los médicos que no pueden atender en sus consultorios, especialmente los que prestan servicios al IOMA.

En tanto, el peronista Gustavo Traverso resaltó la ayuda del gobierno provincial a las clínicas de la Provincia ante la caída de la facturación.

También en tema Salud, debatió la Cámara sobre los subsidios otorgados a la educación privada, anunciada por el gobernador Axel Kicillof horas atrás.

El cambio de sistema provocó serios problemas en el otorgamiento de subsidios a colegios privados, y esto estuvo en discusión esta tarde. La oposición remarcó la liquidación tardía y criticó que no docentes y otros colegios, jardines maternales, etc, no fueron incluidos en las ayudas.

En tal sentido, el debate transitó por los carriles de la cuarentena, haciendo mención a las dificultades de los docentes para llevar adelante los procesos educativos, los inconvenientes de conectividad y la situación endeble de las escuelas privadas.

Luego, el senador radical Agustín Máspoli trajo a la sesión el pedido de preferencia del tema de los fondos que la Provincia distribuyó a municipios en forma de crédito. En tal sentido, propuso extender el plazo de devolución en el tiempo, de 12 a 18 meses, que deberían comenzar a retornar a partir del mes de agosto.

Al respecto, el peronista Alfredo Fisher, exintendente de Laprida, pidió no presionar sobre este tema, ya que entiende que hay proyectos para ampliar la ayuda al Servicio Alimentario Escolar y otros, y subrayó que muchos municipios no tomaron créditos, entendiendo que no todos los distritos lo precisaron. Y adelantó el rechazo a la solicitud de tratarlo con urgencia.

También se trató la modificación de la ley 13.951 sobre el régimen de mediación de conflictos en la provincia de Buenos Aires, presentado por el legislador Omar Plaini (Frente de Todos).

En el momento de la votación concreta, se aprobó sin votos en contra el proyecto del peronista Luis Vivona, declarando de interés provincial la donación de plasma de pacientes recuperados, que cuenta con varios apoyos municipales e, incluso, media sanción de Diputados de la Nación.

Posteriormente se sometió a debate la iniciativa de Juntos por el Cambio, que declara, por 180 días, la emergencia productiva, económica y tarifaria de microempresas, perjudicadas por el aislamiento social y obligatorio.

Sometida a votación, y luego de adjudicar responsabilidades a la anterior y la actual gestión, la iniciativa fue aprobada sin votos en contra.

A continuación se sometió a votación un proyecto del senador Agustín Máspoli (Juntos por el Cambio) estableciendo la obligatoriedad de implementar una campaña a nivel provincial para difundir la donación de médula ósea, que contó con apoyo unánime del cuerpo.

A continuación se sometió a tratamiento un iniciativa del peronista Francisco Durañona, proponiendo la modificación del decreto sobre códigos de faltas municipales, que fue aprobado sin oposición. En concreto, propuso que los jueces de faltas puedan realizar algunas tramitaciones de manera remota o digital.

Llegó luego el turno de la senadora opositora Felicitas Béccar Varela, quien manifestó la preocupación por los actos de vandalismo rural, con rotura de silobolsas que produjeron pérdidas de cosechas a los productores rurales y pidió que el gobierno bonaerense tome medidas para impedir e investigar estos hechos. La moción fue acompañada por ambos bloques.

Fuente. La Tecla