“Acá lo más preocupante es comer”

Aseguró Marcos Yañez, representante de la Sociedad de fomento de Villa Nocito, uno de los sectores sociales históricamente vulnerables en la ciudad. “Lo más peligroso es no estar calentito a la noche y no comer”, describio descarnadamente el dirigente barrial.

En diálogo con Canal 7 Bahía Blanca, el fomentista relató: “Acá no hay una idea del virus como lo mas peligroso, lo más peligroso es no estar calentito a la noche y no comer” aseguró.

“Todos los vecinos están conscientes de que no se pueden respetar los aislamientos” por las condiciones propias del barrio, y, aseguró que “cualquier brote sería imposible de frenar”.

En ese sentido, Yañez manifesto “la preocupación de que las autoridades acompañen ahora a las organizaciones que están en el campo de batalla”, y pidió “que estén codo a codo y atentos a todo lo que nos pasa, porque, -reconoció- son ellos los que están salvando de que el virus no se propague mas”.

Al respecto reiteró su convicción “vemos que el virus cada vez se está acercando más, porque pensamos que acá no se frena” afirmó.

“No va a haber posible decirles a la gente que se quede en su casa -advirtió-. No se puede, no en estos barrios” aseveró.

En cuanto a la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, el dirigente barrial relató: “tenemos muchos casos de vecinos que tenían que hacerse una simple operación o tal vez son crónicos” que requieren un tratamiento continuo, “y ya no los atienden” denunció.

Fuente e imágen. Canal Siete Bahía Blanca