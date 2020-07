Trabajadoras de “Las Flores Baldosas” piden colaboración para producir

Sin embargo, ya a mediados de febrero debieron afrontar el obstáculo de quedarse sin lugar donde producir; tal como relató Sofía Méndez, una de las trabajadoras, entrevistada por FM De la Calle.

Desde sus orígenes, la cooperativa había funcionado en el Centro Integrador Comunitario de Spurr: “a mediados de febrero, llegando a marzo, nos dicen que no podemos usar más el lugar, que nos tenemos que retirar. A los pocos días se declaró la cuarentena y no nos dejó ni pensar dónde poner las cosas. Después de 90 días decidimos que la situación no da para más”, explicó Méndez.

En su página de Facebook, las trabajadoras dieron más detalles sobre la trayectoria del emprendimiento cooperativo, dando cuenta de las problemáticas que las atraviesan como mujeres trabajadoras de la economía popular: “Desde que comenzaron las vacaciones de verano se nos empezó a complicar, ya que algunas somos mamás y teníamos que llevar al trabajo a nuestrxs hijxs; con intensos calores y trabajando al rayo del sol, no solo teníamos que preocuparnos por no insolarnos nosotras, sino que también teníamos que frenar constantemente a cuidarlos, darles de comer e hidratarlos, lo que hacía que el día fuese estresante y poco productivo.”

Luego, la situación empeoró: se quedaron sin lugar de producción y llegaron el COVID-19 y la cuarentena. “Con esto no solo tuvimos que hacernos cargo de nuestros hogares de forma extraordinaria, sino que además, como a muchxs otrxs, nos dejó sin poder trabajar, siendo todas el único sustento en la casa.” En este marco, piden la colaboración de la comunidad para poder reanudar la fabricación artesanal de baldosas: “Estamos recaudando chapas y palos para poder armar un galpón donde poder fabricar, también estamos precisando bolsas de cemento, arena y herramientas como baldes, cucharas y palas para poder hacer las baldosas.” Las donaciones se reciben en Santa María 750 (Barrio Evita).

Fuente. TRAMAS #47- Boletín de noticias sobre trabajo y sociedad de Bahía Blanca