“Mauricio está muy enojado con esta situación”

El ex secretario privado de Maurico Macri, Darío Nieto, aseguró hoy ser “completamente ajeno” a las presuntas maniobras de espionaje ilegal que se mencionan en la investigación que sigue el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, y consideró que se trata de “una causa armada contra los valores que representa Juntos por el Cambio”, la coalición que lidera el ex presidente. ”Nunca tuve nada que ver con el espionaje ilegal y estoy tranquilo con mi conciencia y espero que todo esto se aclare pronto. Esta es una causa armada contra los valores que representa Juntos por el Cambio”, sostuvo Nieto en declaraciones formuladas al canal Todo Noticias.

En ese sentido, Nieto aseguró que Macri lo llamó y le transmitió “todo su respaldo” y que está “muy enojado con toda esta situación porque sabe que soy una persona íntegra que está siendo injustamente acusada”. En relación a Susana Martinego, la funcionaria que se encuentra detenida en el marco de la investigación que sigue Villena, Nieto recalcó que “nunca” habló con ella “sobre espías”.

“Tuvimos mucho trabajo durante cuatro años y la verdad que nuestra relación siempre fue profesional. Nunca hablamos de espías. Yo estaba a cargo de 125 personas y había gente que se encargaba de recibir cartas y cursar soluciones”, afirmó. Días atrás, Nieto fue allanado en el marco de esta investigación, pero negó haberse encerrado en su auto con su celular para borrar mensajes y documentos, como consignaron fuentes con acceso al expediente. ”En ningún momento me encerré en mi auto. Pero hubo algunas irregularidades porque no me mostraron la orden de allanamiento”, señaló el ex secretario, quien solicitó una eximición de prisión que el magistrado de la causa le negó.

El miércoles, Villena ordenó las detenciones de Martinengo exsecretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Macri, del exjefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y dispuso otras 20 detenciones más en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

El magistrado también ordenó apresar a Martín Terra, otro exagente de la AFI que ingresó durante la gestión de Gustavo Arribas y es, además, el exmarido de la modelo Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.

En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que “la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”.

