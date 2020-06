A dos años del regreso formal al FMI y del récord de incumplimiento

Hace dos años, Argentina rompía un récord financiero mundial: ser el país en cerrar el acuerdo Stand By más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 20 de julio de 2018 el directorio del organismo financiero internacional que manejaba en esos tiempos Christine Lagarde, aprobaba un nuevo plan de ayuda para el país; bajo la línea de préstamos Stand By, por el que Argentina recibiría unos impactantes u$s50.000 millones; un monto de dinero que nunca antes había sido desembolsado por el organismo; y que debería servir para despejar cualquier tipo de dudas sobre la solidez de la economía del gobierno de Mauricio Macri para cumplir con todos sus compromisos financieros con los acreedores externos e internos.

Sin embargo, y sólo dos meses y medio después el país rompería otro récord: Argentina pediría un “waiver” antes del segundo desembolso del organismo (nunca antes había pasado en la historia del FMI), y pediría un Stand By del Stand By. Por presión del presidente norteamericano Donald Trump, el organismo volvía a apoyar a Macri y ampliaba la ayuda en u$s7.000 millones hasta unos 57.000 millones de dólares totales; acelerando además el ritmo de desembolsos para que el dinero estuviera depositado en las cuentas del Banco Central antes de diciembre de 2019, cuando culminaría la gestión de Cambiemos en el poder. Sólo impondría una condición: que el dinero no se utilizara para combatir corridas cambiarias, sino para garantizar la capacidad de pago del país y cubrir el bache fiscal; para lo que impondría un plan de reducción del rojo hasta el virtual equilibrio para fin del último año de gestión de Macri.