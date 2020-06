González García: “No me gusta lo que está sucediendo en el transporte”

Advirtieron que esa situación “es analizada de forma constante y en diálogo con todos los sectores involucrados para ayudar a tomar las mejores decisiones para toda la sociedad” y se insistió en la necesidad de “respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene“.

Lo cierto es que entre las medidas que se barajaron figura el unificar criterios de información para que los tres distritos puedan “trabajar los mismos números y estadísticas en conjunto”, para lo cual se creará una sala de situación del AMBA.

Respecto al transporte, se lo sumará a las medidas de monitoreo y se reforzará la vigilancia y se endureceran los controles, particularmente en todos los pasos y accesos interjurisdiccionales.

Se unificará la metodología de medición del “R” para tomar medidas en conjunto en base a las mismas evidencias y se trabajará sobre una misma comunicación.

Se intensificará la búsqueda de casos sospechosos y estrechos.

Por su parte, Provincia planteó que quiere volver atrás con un tiempo determinado de principio y fin.

En tanto que Caba, propuso primero ver la evidencia sobre la información que se obtenga del “R” en conjunto para tomar decisiones, al tiempo que trabajará medidas alternativas destinadas a los runners.

También sostuvieron que el aumento de casos por el momento no impacta en el aumento de camas, aunque pondrán el foco en los próximos 5 o 6 días para ver como evolucionan los caasos, a partir de lo cúal, podrían evaluar nuevas propuestas.

Si bien González García había precisado que tras el encuentro “no habría definiciones”, una fuente bonaerense consultada por BAE Negocios precisó que “se va a avanzar en el fortalecimiento de los controles en el transporte” y que “hay acuerdo que es un momento complicado” por lo que ”se va a pensar cómo hacer para contener la circulación” interjurisdiccional” en el AMBA, donde se vienen registrando cerca del 90% de los casos positivos de Covid-19.

El hermetismo era previsible, teniendo en cuenta que será el presidente Alberto Fernández, quién anunciará las nuevas medidas que se aplicarán a partir del próximo lunes.

La reunión tripartita se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de un recrudecimiento en las tensiones entre provincia y Ciudad, ante el relajamiento de las medidas dispuestas por Horacio Rodríguez Larreta que incluyeron las salidas para la practica del running, en medio de una disparada de casos de contagios por coronavirus que se vienen registrando en el AMBA.

A las puertas del Ministerio de Salud, en una conferencia improvisada, González García señaló que habrá ”que ajustar una serie de cosas que son difíciles, no nos gusta lo que está ocurriendo con el transporte tanto en el conurbano como en la Ciudad, porque es el lugar donde claramente las posibilidades de contagios se expanden muchísimo más”.

Al referirse a los runners, cuya actividad fue habilitada en el distrito porteño, dijo que no le preocupan, pero “particularmente, es una imagen no demasiado buena, porque si por un lado le decimos que no al fútbol por determinadas cosas que tienen que ver con situaciones epidemiológicas, es difícil decir porque sí a unos y a otros no”.

El malestar de los funcionarios bonaerenses se hizo evidente en las últimas horas, porque advierten que en una decisión cuanto menos irresponsable, Rodríguez Larreta no quiere dar marcha atrás con lo dispuesto para no pagar el costo político que ello le acarrearía.

En ese contexto, la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, aseguró que la relación con el Gobierno de la Ciudad se tensa “en función de las diferencias por los intereses que uno representa” y expresó que crece la “preocupación” porque “los casos se están multiplicando de manera importante” en ese distrito.

“El Gobernador no va a intervenir sobre las decisiones que toma el intendente de Capital Federal” sino que ”reclama” desde ”hace más de 15 días es que haya mucho más control en la entrada y salida de la Capital y en el transporte público“, explicó, al tiempo que consideró de ”impactante” y “peligrosa” la imagen de los runners porteños que irradiaron los medios.