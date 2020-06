Aguinaldo: empresas dicen que no pueden pagarlo y piden ayuda

Empresarios y comerciantes coinciden en que, dada la situación actual, les será prácticamente imposible poder pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma. Es por eso que ya advirtieron que, o bien será necesaria la ayuda del Estado, o intentarán cancelarlo “en cuotas”. Desde distintos sectores coinciden que se trata de una situación “difícil” y que en muchos casos, aún no se llegaron a cancelar los salarios de abril y mayo.

Según expresó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), sin ayuda del Estado para pagar el Sueldo Anual Complementario (SAC), las empresas deberán hacer frente al mismo en cuotas. “Es un escenario que está contemplado en la ley Pyme, que permite el pago hasta en tres cuotas, con acuerdo colectivo. La CGT ya dijo que no está dispuesta a aceptarlo, así que es una negociación que habrá que hacer sector por sector”, sostuvo a Ámbito el empresario. Y agregó: “En caso de que los sindicatos no lo acepten, se generaría un estrés innecesario. Es una situación de fuerza mayor. Hay que ser realistas, estoy planteando de aplicar la ley pyme. No le veo una alternativa de que en 20 días esté todo bien y que la gente pueda pagar. No se vende nada y la cadena de pago está rota”.