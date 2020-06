Bahía, sin vacunas antigripales por la alta demanda

Las farmacias de Bahía Blanca se quedaron sin vacunas antigripales ante el crecimiento de la demanda, atribuido a los cuidados que toman muchas personas ante la presencia del Coronavirus.

“No se ha duplicado, se ha multiplicado la demanda”, explicó María Eugenia Beguiristain, del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca.

Si bien la antigripal no previente el contagio con COVID-19, El requerimiento por parte de particulares y las aplicaciones a través de obras sociales, han agotado las dosis tanto contra la gripe como contra la neumonía.

La compra de vacunas de parte de farmacias e instituciones se hace en octubre o noviembre de cada año. En 2019, el cálculo para la compra se hizo en base a la demanda del invierno de ese año, y nadie previó el pico de demanda que se produjo en 2020.

Incluso los productores de vacunas no alcanzaron a cubrir el abastecimiento requerido desde farmacias e instituciones.

Pero el crecimiento d la demanda no sólo fue por miedo al contagio, en algunos casos el pedido de familiares influyó en la decisión de inocularse.

“Mucha gente me ha dicho: ‘me vengo a vacunar porque si no, mis hijos me matan’”, ejemplificó Beguiristain.

La farmacéutica espera que en 2021 la demanda continúe en los niveles del presente año.

Fuente. Telefé Bahía Blanca