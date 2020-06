PPP: el Gobierno intima a empresas por incumplir contratos

El gobierno nacional comenzó a desarmar el esquema de Participación Público – Privada (PPP) implementado por la gestión de Mauricio Macri. A casi dos años de su aplicación, el Ministerio de Obras Públcias ya inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales. El pasado 27 de mayo, la cartera que conduce Gabriel Katopodis intimó a las compañías a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos.

En julio de 2018, se habían adjudicaron seis obras de corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país.