Avanzan sobre un protocolo más estricto para la apertura de comercios

El sindicato de Empleados de Comercio, las cámaras de comercio de Bahía Blanca y los representantes de los comerciantes autoconvocados que reclamaron en las últimas horas la urgente reapertura de la actividad comercial, se reunieron con las autoridades municipales para intentar avanzar en la conformación de un protocolo de seguridad más estricto con el fin de enviarlo al gobierno bonaerense, y así lograr la autorización para el retorno de los rubros vinculados a la indumentaria y el calzado.

“Lo que se resolvió es seguir, en forma conjunta, la propuesta del gremio de elaborar un protocolo más estricto. Lo aceptaron todas las partes y el intendente nos dio tiempo hasta el jueves antes del mediodía para que enviemos un protocolo, consensuado entre las partes, para elevarlo a la Provincia”, indicó a Telefe Noticias el secretario general de la AECBB, Miguel Aolita.

Del cónclave desarrollado este mediodía en el palacio municipal formaron parte el jefe comunal Héctor Gay, Pablo Romera (Secretario Privado), Fernando Compagnoni (Presidente del Concejo Deliberante), Jorge Bonacorsi (Corporación del Comercio, Industria y Servicios), Anibal Roig (Cámara del Comercio), Miguel Aolita (Asociación de Empleados de Comercio) y Facundo Borris en representación de los comerciantes autoconvocados.

Entre algunos de los puntos a tener en cuenta en el nuevo protocolo, el gremio que nucléa a los trabajadores mercantiles propuso que cada empleador provea de una máscara facial a sus empleados, y la implementación de una pistola láser para medir la temperatura a toda persona que transite por el negocio, en caso de autorizarse el ingreso del público al mismo.

“Si detectás a alguien con más de 37,5 grados de temperatura, directamente no puede acceder al local y tenés que dar aviso a las autoridades sanitarias. Eso no es un testeo pero hay gente que tiene esa temperatura y no tiene ningún síntoma. Va a cuidar mucho al personal y también a los clientes”, aclaró el referente sindical.

En la nueva propuesta que será enviada al mandatario local, los empresarios anexaron la posibilidad de abastecer de guantes descartables para que el cliente “pueda manipular la vestimenta o el calzado”.

En este marco, Aolita recordó que esta iniciativa estaba incluida en el protocolo anterior ya que los probadores “están totalmente inhabilitados”.

“Si un cliente se lleva un par de zapatillas, se las prueba en su casa y si las trae, hay que desinfectarla y tenerla 48 horas sin que estén expuestas a la venta“, informó.

Con relación al tira y afloje que mantuvo su gremio con las autoridades de la CCIS que sugirieron a los comerciantes de abrir sus puertas al público sin contar con una habilitación provincial, el sindicalista refirió que “bajaron los decibeles por suerte”.

“Yo les dije, condición sine qua non, que iban a tener acompañamiento del gremio si seguían respetando las normativas vigentes. Es decir, no abriendo al público sin permiso“, advirtió.

Por último, Aolita comunicó que en el día de mañana concurrirán a la sede gremial los asesores letrados y miembros de cada institución “para conformar una mesa de trabajo y elaborar ese protocolo en forma conjunta”.

Fuente. Telefé Bahía Blanca