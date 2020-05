“Nos acusaban de hacer estas cosas a nosotros porque ellos las hacían, como ellos lo hacían piensan que nosotros lo hacíamos también”, señaló el mandatario nacional, en declaraciones radiales.”Piensan que tenemos una mesa judicial y nosotros no hacemos eso”, insistió el Presidente, tras su recorrida por la tuneladora “Eva” de Bernal junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Fuimos víctimas durante años de eso, los que somos peronistas y pasamos la dictadura sabemos de que se trata eso y no lo queremos ni para nosotros ni para nadie. Además, lo hacen por los propios, es muy impactante”, subrayó el jefe de Estado.

La inteventora de la AFI, Cristina Caamaño denunció esta semana a la gestión anterior por supuesto espionaje ilegal de periodistas, funcionarios, dirigentes e integrantes de las fuerzas de seguridad.

El presidente Alberto Fernández criticó también a quienes demonizan la cuarentena y dijo que le “da pena” que se “tergiversan las cosas”.

“Yo escucho a gente muy preparada que dicen que el barrio Azul es el Gueto de Varsovia. ¿Cómo pueden decir estas cosas?”, se quejó el mandatario nacional sobre las declaraciones del sociólogo Juan José Sebreli.

“Yo no tengo problemas, tampoco me quita el sueño, pero tengo pena porque se tergiversan las cosas, se confunden y por ahí hay gente que no tiene la posibilidad de informarse como vos o como yo y cree, se impacienta y se inquieta”, destacó.

El presidente además, se refirió a los dichos de Susana Giménez sobre la cuarentena y expresó que “Susana dijo todas esas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena. Al pobre de Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de que arranque el confinamiento”.

“No tengo problemas es que nadie piense lo que quiera pero tenemos cosas realmente muy importantes que resolver en la argentina”, finalizó.

Fuente. ambito.com