La CGT advirtió que “el aguinaldo se tiene que pagar”

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT,, manifestó que en la central obrera están “y por el nivel de empleo” de cara a la postpandemia.”Se están dando despidos y suspensiones en algunas actividades. No sabemos cuántos despidos hay, la foto de hoy la vamos a ver en un mes”, planteó Daer al ser consultado sobre la crisis provocada por el coronavirus.

No obstante, a pesar de la dura situación económica que atraviesa el país por esta situación, el referente del sindicato de Sanidad advirtió: “El aguinaldo es el aguinaldo, no está en debate. Eso se tiene que pagar“.A la vez, Daer volvió a reivindicar la cuarentena como estrategia sanitaria para prevenir los contagios de Covid-19, al afirmar que “si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo estaríamos como Estados Unidos o Brasil”.”A los (países) que priorizaron la economía les fue mucho peor que a los que priorizaron la salud“, consideró el titular de la CGT en declaraciones al programa Crónica Anunciada, en FM Futurock.El desempleo que se viene

En tanto, Rodríguez manifestó la preocupación del a CGT por “ la desocupación que se viene y por el nivel de empleo”, remarcó el titular de UPCN, quien al respecto volvió a defender el pacto con la Unión Industrial Argentina ( UIA) para el pago de al menos el 70 por ciento de los sueldos para trabajadores suspendidios por la pandemia, al afirmar que “fue para proteger el empleo”.Sobre la reunión que mantuvo el día anterior un grupo de dirigentes de la CGT con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que allí se analizó “la necesidad de construir un espacio más permanente de decisión para ver cómo se va a responder cuando empiece a terminar la pandemia”.”Es importante crear un comité postpandemia aparte del Consejo Económico y Social“, consideró el estatal en declaracioens radiales.ATP CEO

Por último, se refirió a los directivos de empresas que cobraron el programa ATP, de ayuda financiera estatal para trabajadores de empresas que están complicadas para afrontar los pagos de salarios.”El ATP va directo a los trabajadores, es bienvenido para cualquier empresa. Si los CEOs cobraron ATP no correspondería, porque personas de ese nivel económico no lo necesitan“, señaló Rodríguez.Fuente. BAENegocios