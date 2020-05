Hospitales bonaerenses: “Vidal dejó obras paralizadas y con deuda”

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, suscribió a las declaraciones de compañeros de Gabinete, que hasta el propio presidente de la Nación expuso los primeros días de mayo al encontrarse con deficiencias en el sistema sanitario bonaerense: “el Gobierno de María Eugenia Vidal no tiene la culpa de todos los males de la provincia, pero los potenció con el ajuste de los últimos dos años”.

Los primeros días de mayo, al referirse a los hospitales inconclusos como los de La Matanza y Esteban Echeverría, Alberto Fernández culpó directamente a la ex gobernadora por la falta de infraestructura sanitaria en el conurbano, foco de contagios del coronavirus. Rápidamente se desató la polémica, donde dirigentes vidalistas argumentaron que se construyeron 58 guardias en hospitales públicos.

Empero, “yo no me animo a decir un número exacto de obras, porque hay que ver la magnitud de cada una”, dijo Simone y siguió: “Yo te puedo hablar de obras y puede ser una reparación pequeña en un edificio o puede ser una ruta entera, los números de las obras pueden ser un poco confusos”.

Ahora bien, “es cierto que construyeron guardias, pero también es cierto que dejaron muchas obras con mucha deuda, paralizadas, con situaciones sin resolver, y obras sin entregar. No es que todas, es verdad que guardias han llegado a terminar”.

La conclusión a la que arriba Simone va en sintonía con la que expresó en este portal el viceministro de Salud, Nicolás Keplak: “La gestión fue en los últimos años poco exigente, respecto de la cantidad de trabajo, fue una gestión con poco laburo”.

“Si tengo que evaluar el desempeño de la obra pública en la gestión del gobierno anterior, en los últimos años sobre todo fue donde se vio un decrecimiento muy fuerte”, coincidió Simone, quien explicó que “en 2018 y 2019 fueron años donde se ajustó mucho presupuestariamente lo que hacía al Ministerio de Salud, y por supuesto eso tuvo un efecto en ralentizar las obras, dejar deudas”.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, también había arribado a la misma conclusión sobre la situación crítica del sistema sanitario de la Provincia. “Nosotros no decimos que Vidal tuvo la culpa de todos los problemas de la provincia de Buenos Aires, pero tuvo 4 años de gestión y el sistema sanitario no lo mejoró, y hospitales que estaban por abrirse los pudo haber inaugurado y no lo hizo, los problemas que pudo resolver, tampoco”, dijo.

Fuente. Infocielo