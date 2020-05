Sin protocolos en parques eólicos: ¿quién se hace cargo?

El 9 de mayo se confirmaron los primeros dos casos entre trabajadores del parque eólico de Mayor Buratovich (partido de Villarino) empleados por empresas como Tell3 del grupo Pérez Companc. Las personas que allí trabajan, llegaron a Bahía Blanca entre el 20 y el 27 de abril desde Pedro Luro, donde habían arribado desde distintos lugares del país (centralmente Córdoba). Estas personas fueron ubicadas en hoteles y departamentos particulares de Bahía Blanca y, a pesar de provenir de otras localidades, no cumplieron el aislamiento correspondiente. Al día de hoy, son ya al menos 20 los contagios vinculados al lugar; incluyendo al menos dos trabajadorxs de un hotel que alojó a operarios.

El 18 de mayo, el intendente Héctor Gay radicó la denuncia ante la justicia federal para que se “se investigue la responsabilidad penal que pudiera caber a aquel o aquellas que se apartaron de los deberes que imponen las normativas de emergencia sanitaria vigentes y que con dicha omisión pudieran haber configurado los tipos penales de los arts. 202 y 205 del Código Penal de la Nación”, según reprodujo en una nota FM De La Calle.

Al día siguiente, la CTA local emitió un comunicado en el que denuncia que las empresas contratistas en la construcción del parque eólico de Mayor Buratovich “cuentan con autorización para hacer caso omiso de las recomendaciones sanitaristas para trabajadorxs procedentes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid 19.” Sólo de esta manera puede entenderse que se les haya “permitido cumplir con sólo 3 días de cuarentena cuando los protocolos recomendados por epidemiólogos establecen 14 días.” Esta situación generó un acelerado contagio entre trabajadorxs y contactos estrechos, demostrando así que “la ambición de las empresas pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y de toda la comunidad.”

Por su parte, Alejandro Gonzáles, delegado de la UOCRA en el parque eólico “El Mataco” de Torquinst, denunció que la empresa obliga a los obreros a “trabajar normalmente” al volver de ciudades con circulación comunitaria de Covid 19; sin cumplir con el aislamiento correspondiente. De acuerdo a lo dicho por González en diálogo con FM De la Calle, la orden de la empresa Milicic S.A. cuenta con el apoyo de los interventores del gremio en Bahía Blanca. El delegado advirtió, preocupado: “No quiero pagar el costo de que se me enferme algún obrero, no quiero que pase lo que pasó en Buratovich. La empresa por plata no quiere parar. Para ellos es „que se muera un negrito‟”. La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Trabajo: “advirtiendo la falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios pertinentes, solicité a la representación empresarial local el cese de actividades laborales, hasta la oportuna implementación de las medidas sanitarias con el objeto de procurar el resguardo de la salud pública en general y de los compañeros de trabajo”.

Días atrás, el integrante del Frente de agrupaciones gremiales Marcos Vázquez, se había pronunciado en rechazo el hecho de que se convoque a trabajadores de otras ciudades. Esta situación se vio expuesta por el brote en el parque eólico, pero ya venía de antes. De hecho, en octubre de 2019 se realizó una presentación en el Concejo Deliberante al respecto

