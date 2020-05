El Congreso analizará la fuga de capitales durante Gobierno de Cambiemos

El Congreso arrancará una semana caliente con la deuda externa como eje del debate, donde oficialismo y oposición abandonarán la tregua legislativa que había impuesto la emergencia por pandemia de la covid-19.

Impulsada por el Frente de Todos, este martes se reunirá la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación para analizar el informe del Banco Central (BCRA) sobre la fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri. El paso siguiente será que la comisión mixta Revisora de Cuentas pida una auditoría del BCRA a través de la Auditoría General de la Nación. Una situación que incomoda y enfurece a Juntos por el Cambio, la alianza política que sustentó a la administración macrista y el sobre endeudamiento externo.

Las críticas y cuestionamientos al Gobierno de la principal bancada opositora en el Parlamento dieron fin a la tregua legislativa en medio de la emergencia. El oficialismo decidió retomar la agenda que el Gobierno había planificado antes del coronavirus e incluso avanzar en el Congreso sobre el endeudamiento externo que heredó de la administración de Cambiemos y que la oposición se empeña en sepultar.

El cambio de actitud se encargó de marcarlo el jefe de la bancada de senadores del FdT, José Mayans, en la última sesión de la Cámara alta. “Algunos que dicen acá ‘no miremos el pasado, miremos el futuro’. No querido, acá hubo un gobierno que prácticamente entregó al país, hizo un desastre con el tema económico y ahora está preguntando porque no les damos más a los trabajadores y a los jubilados. No, acá tenemos que saber que pasó con el Banco Central, que pasó con esa deuda impagable”, dijo el senador formoseño.

Antes había dado precisiones sobre la convocatoria de la bicameral de la deuda Externa, que integran diez senadores e igual cantidad de diputados. La agenda tendrá como eje el informe elaborado por el Banco Central sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos: más de 86 mil millones de dólares, entre diciembre de 2015 y octubre de 2019. Una lista donde 100 personas y 850 empresas concentran uno 65 mil millones de dólares que se fugaron del país.

El informe detallado del BCRA ya está en manos de la Bicameral que preside el propio Mayans, quien encabezará hoy una de las reuniones de comisión virtuales mas caliente desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia.

Desde JpC salieron raudamente al cruce de la convocatoria “urgente” de la bicameral. “Nos toman el pelo”, sostuvo el diputado PRO Luciano Laspina, que como vicepresidente de la comisión afirmó que reclamará que “se cambie el temario” y “se cite al ministro de Economía”.

En un largo hilo de tuits, Laspina –que presidió la comisión de presupuesto de la Cámara baja durante toda la gestión de Cambiemos— criticó duramente al ministro Martín Guzmán. “El experimento negociador de deuda del gobierno nos llevó a un nuevo default. Lo advertimos cuando

Guzmán empezó a testear su tesis. Fue la antítesis de lo buscado: un default y una negociación más cara”, sostuvo el macrista santafesino. Nada hace pensar que la UCR, el otro socio de la alianza opositora, lleve a la Bicameral una postura diferente.

De todas maneras, el FdT insistirá hoy con el pedido de ampliación del informe al banco central, priorizando la necesidad de “investigar a fondo el proceso de endeudamiento y fuga de capitales”. Ese será el eje del debate de hoy.

Fuente. Pagina12