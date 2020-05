Default en la oposición

Por el aislamiento anunciado el 20 de marzo, la falta de “libertad” para el desarrollo de la economía es parte del argumento macrista. Por su lado, el Presidente fija en el centro de su política el cuidado de la salud y, avanza, bajo estrictos protocolos en la puesta en marcha de la producción.El objetivo es llegar a fin de mes con el 70 por ciento del empleo industrial registrado trabajando. Los complejos industriales, de a poco, comienzan a producir.

Hoy la ortodoxia económica debe ser la intervención del Estado, salvando vidas, protegiendo a los ciudadanos y asistiendo a las empresas.

La cuarentena se llevará al menos 7 puntos del producto; podría ser más. La opción ‘que cada uno haga lo que quiera’, que blande un sector minoritario, significa la expansión del virus e imposible imaginar las consecuencias.

En la gestión de Mauricio Macri hubo asistencia a privados, incluso ‘regalos’ de fondos millonarios que están siendo -¿investigados?- por la Justicia federal.

También hay un cuento que circula por la zona de Nuñez acerca de un empresario que sumó una empresa con la anuencia macrista.

“Por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la pobreza”. Un día de diciembre de 2017, desde el púlpito en la Casa Rosada, el ingeniero lanzaba su meta. No la logró. Creció la pobreza y el desempleo.

Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza se animaron a criticar el estado de la economía y la negociación que lleva adelante Martín Guzmán con los bonistas. Huelga decir que el ahijado de Amalita inició el proceso de endeudamiento. Aún guarda silencio Nicolás Dujovne.

En la oposición pareciera que no está presente el 28 de agosto de 2019. Ese día el gobierno de Macri anunciaba que la República no iba a cumplir con los acreedores (inseguridad jurídica). Una vez más, los cables y papers de embajadas alertaron al mundo la situación.

Hernán Lacunza, el último ministro de Economía, sostiene que el nivel de deuda llegó al 70 % del PBI. Pero ese porcentaje superó el 90% del Producto Bruto Interno. El reperfilamiento fue el inicio de la cesación de pago.

Ahora, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Eduardo Amadeo, hoy sin ningún cargo público, están imaginando un plan económico para “acercarle a Alberto Fernández”. No les agrada el trabajo de Rodríguez Larreta junto a Fernández y Axel Kicillof.

Mesa Judicial M

La trastienda ocurre en unas oficinas ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. El interlocutor dispara, a modo de cierre: “¿Y qué hacemos con Miguel?”. La respuesta concisa y directa llegó, con cierta mueca: “Tengo demasiados problemas para atender la oficina de contrataciones… armen mesas”.

El excandidato a vice de Mauricio Macri, Miguel Pichetto, debe aguardar mejores vientos. Las crisis jubilan también generaciones de políticos. Alguna vez le tocó a él avisarle a Eduardo Menem que su tiempo había llegado.

Una vez finalizada la pandemia, el Poder Judicial pondrá en marcha el trabajo en las causas pendientes. Aquellas vinculadas a la obra pública, dólar futuro, y cuadernos. Y la de extorsión y espionaje también en Dolores.

Hay una necesidad de Macri: buscar fueros parlamentarios. Los expedientes por los peajes (Autopistas del Sol), el Correo (la intervención de Oscar Aguad para que el grupo Macri no pague), parques eólicos y el blanqueo de capitales de familiares, son algunos de los temas en línea para los abogados del ex presidente.

Ya no se trata de Ciro James (Miami) y el ‘Fino’ Palacios (falleció). La“Mesa Judicial M” dictaba con la complicidad de agentes de la Justicia, que ciudadano de la Argentina gozaba libertad y quien no. Una plataforma digital en Tribunales hoy sería parte de plan necesario para echar luz en la oscuridad.

Fuente. ambito.com