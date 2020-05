Vice de la UIA cuestionó al Gobierno por prohibir despidos en cuarentena

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, propuso activar un “seguro de desempleo”. “Prohibir suspensiones y despidos no es el camino”, aseguró.

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, cuestionó la decisión del Gobierno de suspender los despidos en cuarentena, y a cambio propuso activar un “seguro de desempleo”.

“Prohibir suspensiones y despidos no es el camino. La Argentina tiene que tener un seguro de desempleo. ¿Qué puede hacer un empresario pyme que tiene empleados y está cerrado y si abre no tiene clientes y tiene que afrontar los sueldos y no puede despedir ni suspender?”, se quejó.