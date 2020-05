La cuarentena no se flexibiliza en Provincia

Kicillof reiteró que no se abrirán comercios minoristas en el AMBA. El gobernador recibirá hoy a Santiago Cafiero para analizar la situación e impulsar el plan Detectar en los barrios. Luego del lunes no habrá cambios.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibirá hoy en La Plata al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a los ministros Ginés González García, Daniel Arroyo y Sabina Frederic para comenzar a definir la continuidad de la cuarentena en el AMBA, la región donde quedó focalizada la gran mayoría de los contagiados de coronavirus. Siempre con la idea de habilitar sólo actividades productivas y no recreativas, la gobernación emitió un comunicado adelantando que continuarán vedadas actividades que habían solicitado algunos intendentes como comercios de indumentaria, calzados, peluquerías y jugueterías. La idea es que eso siga sin cambios luego del lunes. Por otro lado, tal como reclamaba la Provincia, desde el Ministerio de Transporte anunciaron una app de Trenes Argentinos que deberá utilizarse para reservar asiento en los horarios pico.

Kicillof estuvo en Avellaneda junto al intendente Jorge Ferraresi para inaugurar un depósito fiscal destinado a exportaciones. El gobernador busca apuntalar todo lo referido a la actividad económica de una provincia que arrastra muchos problemas y que la pandemia colocó en una situación especialmente crítica. En ese contexto, la gobernación emitió un comunicando especificando cuáles eran las actividades a habilitar siempre y cuando se presenten con un protocolo sanitario conforme a los requerimientos establecidos por el gobierno nacional. Esas excepciones tienen que ver con la construcción privada y actividades industriales y manufactureras.

En cambio, el comunicado especificó que no se habilitarán en el AMBA actividades minoristas como peluquerías, tiendas de ropa y calzado, de deportes y hoteles, mientras que bares y restaurantes sólo podrán hacerlo para delivery o take away. Fue un intento de ordenar la situación y que no hubiera intendentes que insistieran con el pedido de algunos rubros que están entre los vedados. En verdad, no añadía ninguna novedad sino que sólo buscaba aclarar lo que ya se había establecido desde el fin de semana pasado. Pero algunos medios interpretaron que se había flexibilizado la cuarentena, por lo que Kicillof debió salir a aclarar en Twitter: “las actividades no se flexibilizaron ni se hicieron más rígidas. Simplemente un comunicado sistematiza lo anunciado en conferencia de prensa dada la diversidad de pedidos”.

En la gobernación adelantaron que seguramente no habrá cambios luego del lunes, cuando finaliza la prórroga de la cuarentena. La idea es mantener todo como está a la espera del pico de contagios, que se registrarán en las próximas semanas. De eso hablará Kicillof hoy en La Plata con Cafiero, Ginés, Arroyo y Frederic. El gobernador los recibirá junto a Carlos Bianco y los ministros provinciales de las mismas áreas. Trazarán el cronograma para aplicar el plan Detectar en los barriadas humildes del Conurbano, donde está puesto el foco de atención luego de la multiplicación de casos que se registran en las villas de la ciudad de Buenos Aires.

A propósito de este tema, Kicillof conversó ayer con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que varios funcionarios e intendentes bonaerenses salieran a acusarlo de irresponsabilidad por decidir flexibilizar la cuarentena en la Ciudad. “Nosotros no estábamos de acuerdo con la apertura en la Ciudad, queríamos ver primero cómo evolucionaba la situación en los barrios populares que están pegados al Conurbano”, había dicho el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, uno de los que se quejó públicamente, incluso poniendo un mapa del AMBA marcando dónde se registraban la mayor cantidad de casos. Luego del llamado entre ambos mandatarios, desde la oficina de Kicillof buscaron bajarle el tono a la disputa: aclaraban que la relación con Rodríguez Larreta era buena y que ambas jurisdicciones venían trabajando en conjunto.

La preocupación de Kicillof es que se fijen controles más estrictos para que no haya una circulación entre los barrios humildes de la Capital y los del Conurbano y se trasladen los contagios de un lado al otro. La Ciudad analiza qué hacer a partir de la suba de los números de casos e incluso ayer circuló la posibilidad de que vuelvan atrás con la flexibilización, como le reclaman los intendentes. No estaba resuelto. En cambio, quien sí decidió retomar la cuarentena estricta fue el gobernador cordobés Juan Schiaretti, luego de que en su provincia se detectaran 55 casos en las últimas 72 horas (ver página 19).

Atendiendo en parte los temores de Kicillof, desde el Ministerio de Transporte anunciaron ayer una app para los trenes que busca evitar que se congestionen los vagones en las horas pico. Mediante el número de DNI se hace la reserva, el sistema devuelve un código qr que se valida en la estación.

Fuente. Pagina12