Bares y restaurantes apagan las apps en ciudades de 20 provincias

La idea surgió de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Rosaio (AEHGAR), pero como la problemática era la misma en todo el país, comenzaron a sumarse y organizarse para convocar al “Apagón de las App”. Todo se resume en: “El martes 19 decimos Basta, Pedimos al Gobierno que regule esta práctica de forma urgente. Hoy vivimos sólo del delivery y las app se transformaron en monopolios.Las app de delivery se quedan con un tercio de las ventas de los restaurantes. #CompráDirecto La gastronomía necesita ayuda para subsistir”.

Para graficar la difícil situación, los empresarios de gastronomía parodiaron el video de los africanos que bailan con un ataúd sobre los hombros y al cajón le pusieron “Restaurante argentino”. Alejandro Pastore es el secretario de la AEHGAR, contó: “El Apagón de las App fue contundente en las ciudades de 20 provincias, hace más de un año que tenemos este problema con las app que ahora se agravó porque se suma a la situación que vivimos por el aislamiento social. No damos más”

Pastore explicó: “Glovo cobra la comisión más alta, nos pide 35% de comisión más IVA, lo que da un total de 43%. Imposible de aceptar, porque además tiene la participación de mercado más chica en Rosario. Y si no acordás, te suben la carta igual y te compran como cualquier cliente de mostrador. Pedidos Ya nos cobra 30% más IVA, mientras Rappi varía en un 20% más IVA si es con exclusividad y 25%, más IVA, sin exclusividad, De cada 10 pedidos, 9 son de Pedidos Ya. Son cifras muy altas para un sector que factura el 10% de lo que facturaba antes y algunos ni tienen take away“.

La medida de fuerza tuvo un alto acatamiento desde la mañana. “Como esto lo organizamos entre todos los gastronómicos, no podía fallar. Igual las app por más que las cerramos y anunciamos que estábamos cerrados, nos subieron igual. Nos anoticiamos y empezamos todos a darnos de baja. Necesitamos acordar que no sólo sean ellos los que ganen, queremos que el Gobierno las regule”, señaló el empresario.

Ciudad de Buenos Aires no se sumó al Apagón de App, aunque sí se sumó San Isidro, en el corazón de la zona norte bonaerense. Quizás, porque CABA, tiene un mejor trato que la gastronomía del resto del país. Gabriel Fama, presidente de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y afines, señaló:“Si bien a muchos, los ayudan a vender. Las comisiones van del 20% hasta el 35%, a lugares chicos que no están posicionados. Hoy pagan a los 10 días, pero en épocas normales nos pagan a los 30 o 40 días. Todos tenemos mucha bronca, desde el 2000 que no nos juntábamos todos para pelear juntos”.

Fuente. BAENegocios