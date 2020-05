“Algunos bonistas especulan con un cambio de Gobierno”

Dijo que “ellos destruyeron la economía sin un virus de por medio”, en referencia la régimen macrista 15-19. “Yo lo conozco a Alfonso Prat Gay hace mucho tiempo. Es llamativo. Decís que por el coronavirus vas a destruir la economía y ellos la destruyeron sin virus de por medio”, subrayó.

“Hacían campaña vanagloriándose de no haber abierto un sólo hospital en la provincia de Buenos Aires. Cuando voy a La Matanza y veo que esos hospitales estaban hechos en diciembre de 2015, no entiendo por qué no los habilitaron”.

“Hace 6 meses atrás, cuando estábamos en campaña, había una gobernadora que decía que no iba a abrir más hospitales, y tuvimos que salir corriendo a construir hospitales. Nosotros nos olvidamos, pero esto nos pasaba hace 6 meses atrás”. “Yo respeto, pero por favor dejen de confundir a la gente”, concluyó.

Por otra parte, dijo que no fue su intención “abrir ningún debate” con Suecia por la comparación que hizo con los números de la pandemia.

“Se dice: ‘Levantemos porque se van a morir más por la economía, que por la pandemia’. Yo no quise abrir ningún debate, yo tengo admiración por Suecia”, expresó.

Remarcó que una cuarentena flexible no garantiza mejoras en la economía al sostener que “el Banco Central sueco anuncia que la mirada más pesimista es la caída de 9 puntos del PBI”. El pronóstico para Argentina es que la caída de su economía rondará el 6 por ciento del PBI, mientras que en el Reino Unido será del 7, Finlandia del 6 y en Suecia, del 9 por ciento.

Dijo que se trata de un “falso debate” la opción entre economía y salud, se preguntó “quién dijo que si no se hace la cuarentena la economía se vuelve próspera”.

En tanto, Alberto se refirió a las muertes por Covid-19, le envió sus condolencias a los familiares y advirtió que “la tasa de letalidad promedio” en el país es similar a la del resto del mundo y se ubica en un “5 por ciento de los contagiados”.

LA DEUDA

Sobre el tema económico dijo que el gobierno nacional “no le propone perder” a los bonistas, “sino ganar menos” y advirtió que “en un mundo que paga cero”, Argentina ofrece a sus acreedores externos pagos a una “tasa promedio del 2 por ciento”.

Afirmó que la Argentina no recibió aún ninguna “contrapropuesta” de parte de los bonistas. Advirtió: “No somos unos necios, quisiéramos que el país no vaya al default”, dijo.

Dijo que “algunos bonistas especulan con un cambio de Gobierno” si Argentina cae en default. Valoró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya reconocido que la deuda externa argentina era impagable y volvió a cargar contra el gobierno de Mauricio Macri y sus amigos beneficiados: “Endeudarse para pagar déficit no es una buena idea”.

LOS TESTS RÁPIDOS

Dijo que los test rápidos -que fueron donados al gobierno nacional- para hacer las primeras pruebas de coronavirus “son muy buenos, sirven mucho”. “¿Cómo puede ser que estos empresarios queden salpicados como se lo está haciendo?“, se preguntó, ante las versiones sobre que los test no eran efectivos.

“Sería un ingrato si dijera que Horacio Rodríguez Larreta ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo”, dijo Alberto.

En otro tramo aseguró que ”sería un ingrato si dijera que Horacio Rodríguez Larreta ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo, porque la verdad es que él entendió lo que todos entendemos. Tenemos un problema que el epicentro del problema es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, sostuvo el Presidente.

“Es un problema donde tenemos que unirnos más que nunca Horacio, Axel y yo, y así actuamos”, recalcó.

En otro sentido declaró que “no debería” haber aumentos en los servicios de cable ni de celulares. “Eso hay que verlo porque no debería ser. Voy a tomar en cuenta esto. Quisieron aumentar los celulares y lo paramos”, dijo el mandatario. “Enacom nunca autorizó aumentos”, remarcó.

EL POPULISMO

El presidente también tuvo tiempo de reflexionar acerca de algunos conceptos, como el del populismo. En este sentido se preguntó:

“¿Qué será el populismo no? Nunca sé que es el populismo, nunca entendí qué es el populismo. Uno tiende a pensar que populismo debe querer decir hacer lo que el pueblo quiere, ¿eso no está tan mal no? Está bastante bien. Eso es lo que deberíamos hacer porque nosotros tenemos alguien que nos manda y es el pueblo”, reflexionó el mandatario.

Dijo además que “usan el concepto de populismo como un sistema que significa algo así como que son tipos que gobiernan y esconden la basura abajo del sillón. Quiero decirles que los que hicieron el mayor desastre y escondieron la basura bajo el sillón son los que nos acusan de populistas”.

EL PAPA FRANCISCO

Sobre el sumo pontífice, Alberto dijo que “es el único líder moral” del mundo y remarcó que “ayudó mucho silenciosamente” a la Argentina con el tema de la deuda.

“A mí me hace muy bien hablar con él, porque para mí la política tiene un contenido moral altísimo”, expresó. Dijo que Francisco “habla con una franqueza” que él “siempre quiso ver en la Iglesia”.

“Con el Papa apareció una Iglesia ocupada de los sectores más vulnerables”, y agregó: “El Papa es una figura superior a todos, no es mío, no es de nadie”.

