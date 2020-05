De la vigilancia de alumnos a la construcción de una sociedad empoderada

La estructura general del sistema educativo envía un mensaje no siempre consciente que forma a un tipo de individuo irresponsable para consigo mismo.

En las últimas semanas, todo el sistema educativo público y privado, prácticamente en todos sus niveles y modalidades, sufrió la irrupción del Covid-19 como un desafío adaptativo sin precedentes. En pocas horas, docentes, directivos, cuerpos pedagógicos, y demás integrantes de los distintos estadios de enseñanza, se vieron compelidos a adaptar programas, estrenar plataformas digitales, capacitarse en nuevas metodologías, modificar exámenes, y demás requisitos para poder sostener con “normalidad” (y aquí las comillas son fundamentales), el andamiaje formal e informal de educación y capacitación de todo nuestro país.

La proeza no tiene antecedentes, y si no fuera porque la propia pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas ocupan nuestra atención con prioridad absoluta, no habríamos podido dejar de destacar este proceso como uno los tantos hechos extraordinarios a los que nos hayamos expuestos desde el surgimiento de esta crisis.