FMI: “Hay tiempo para las negociaciones”

“Todavía hay tiempo para las negociaciones”, consideró la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a horas de que se venciera el plazo de 20 días dispuesto por la Argentina para que los acreedores acepten la oferta de renegociación de la deuda. La titular del organismo multilateral planteó que la deuda argentina “no es sustentable”, pero tomó distancia sobre cualquier intervención por parte del FMI.

“Todavía hay tiempo para esas negociaciones que están en curso y no quiero interferir, no es algo nuestro, es entre Argentina y los acreedores”, indicó Georgieva ante una consulta del Financial Times tras una conferencia virtual sobre el coronavirus con funcionarios y expertos europeos.

“Nuestra impresión es que Argentina quiere llevar la economía a una etapa más fuerte en término de sus pilares fundamentales, y reconoce que es importante encontrar un camino para resolver la crisis de deuda”, consideró y agregó: “Creemos que su deuda no es sustentable, así que esperemos que el compromiso continuo lleve a una buena solución”.

En cuanto a la negociación de la deuda contraída por Argentina con el FMI, Georgieva indicó que la Argentina –que esta semana pagó intereses por US$ 320 millones– quiere “tener programa con el Fondo, y nosotros estamos allí con cada miembro, especialmente con un miembro que está en una situación más dura”, aunque no adelantó los términos de un eventual nuevo acuerdo.

Fuente. Pagina12