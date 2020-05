Más de 7 millones de personas que viven en hogares con problemas de saneamiento

Se dio a conocer una muestra clara de la crisis social generada por el macrismo: al segundo semestre de 2019, más de siete millones de personas viven en hogares que no poseen un saneamiento adecuado. En nuestro país, más de dos millones de argentinos terminaron el año pasado en un hacinamiento crítica y casi la mitad de la población tiene problemas de acceso a los servicios públicos.

De acuerdo al informe de Indicadores de condiciones de vida de los hogares que realiza el Indec, el 16.7% de los habitantes no dispone de un saneamiento adecuado. El porcentaje se resignifica en 4.680.000 personas, ya que el universo poblacional que toma el ente estadístico para elaborar el dato representa a poco más de 28 millones de personas. Pero si el cálculo se extiende a la población total, la cantidad de individuos se eleva a 7.515.000.

Por otra parte, el Indec reveló que 2.250.000 personas viven en un hacinamiento crítico. Es decir que ese segmento de la población convive con más de tres personas por cuarto.

Otro indicador contemplado para categorizar a la población es la distribución de los hogares y las personas según la disponibilidad de agua en la vivienda, si acceden a ella dentro o fuera de la vivienda.

De aquí se desprende otro dato demoledor: 1.530.000 personas acceden al agua por fuera de su hogar.

Servicios Públicos

A pesar del discurso público del macrismo sobre una supuesta gran inversión para facilitar el acceso a distintos servicios, la realidad lo contradice. La dinámica no cambió en el último año de gestión de Cambiemos en el pdoer.

-Agua corriente: en el segundo semestre de 2019, el 11,8% de las personas no accedía al servicio. En términos interanuales, prácticamente no hubo movimientos, ya que en 2018 el 11,9% no ostentaba ese derecho.

-Gas de red: aquí las cifras son más alarmantes, debido a que para el segundo semestre de 2018, el servicio no alcanzaba al 34,7% de la población. Un año después, el porcentaje empeoró al 35,3%.

-Cloacas: el último informe destacó que el 33,7% accedía, mientras que en el mismo lapso de 2018 la proporción era del 34,5%.

En el balance general, el 49,9% de las personas no accede a alguno de los tres servicios públicos mencionados. El porcentaje representa a 22.455.000 de personas.

Los impactantes números toman más fuerzas si se tiene en cuenta que el coronavirus adquiere mayor poder de contagio en contextos de mayor precariedad sanitaria.

Fuente. eldestape.com