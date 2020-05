Fernández se refirió a los cacerolazos y a la polémica por las prisiones domiciliarias

En medio de la polémica en torno a las prisiones domiciliarias que llevaron a la realización de cacerolazos en varios lugares de la Ciudad y la provincia, Alberto Fernández se refirió por primera vez al tema. ”No es un tema mío o del Gobierno, es un tema que resuelven los jueces”, aseguró, a la vez que recordó que la responsabilidad de un sistema carcelario superpoblado es del gobierno macrista.

El presidente de la nación se refirió a dos de los temas más álgidos en la agenda, y afirmó que ”el problema del coronavirus en las cárceles afecta al mundo”.

En ese sentido, remarcó que el Poder Judicial se basó en recomendaciones de los organismos internacionales para actuar y explicó: “Liberados por coronavirus no hay muchos, lo que hay es gente que pasó a tener prisión domiciliaria”. Además, aclaró que la recomendación es no incluir a aquellos presos que hayan cometido delitos violentos, tanto como represores, violadores y asesinos.

“No es un tema mío o del Gobierno, es un tema que resuelven los jueces”, sentenció, a la vez que expresó que “si un juez hizo algo indebido, deberá explicar lo que hizo pero no quiere decir que haya sido inducido por la política. No tenemos nada que ver con eso, ni Axel Kicillof, ni yo ni ningún gobernador”. Y profundizó: “No indulté a nadie y no lo haré nunca, y siempre, no ahora, he dicho que es una facultad que el Presidente no debería tener”.

Además, subrayó que “en el sistema federal, este año hubo menos gente liberada que el año pasado y nadie dijo nada”, en referencia al gobierno anterior. ”Por cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri se olvidó de las cárceles y hubo una lógica sistemática de sobrepoblarlas, porque si uno quería mano dura y que todos queden presos, había que construir cárceles. No se construyeron y se hacinó gente”, clarificó.

“Detesto hablar de la herencia pero lo que les pido es que cuando ustedes revisen, miren todo. Hubo una política de maltrato y olvido al sistema carcelario. Que funciona mal hace muchos años, es cierto, pero que se ha superpoblado y que hubo una actitud de total olvido y destrato, eso ocurrió en los últimos cuatro años”, recalcó tajante.

Fuente. eldestape.com