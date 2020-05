Por qué el bono a 100 años puede complicar la renegociación de la deuda

Argumentos y pretextos no faltaron, y fue tan palpable el apuro de negociar con los buitres, que se llegó al extremo de que el entonces Secretario de Finanzas, Luis Caputo, escribió en una hoja de papel (posiblemente arrancada de alguna agenda) un reconocimiento de deuda a favor de EM Limited por 842 millones de dólares, o eventualmente 848 millones, ya que se pusieron las dos cifras en el documento, ante la inseguridad de cuál podía ser el monto exacto.De allí arrancó un nuevo proceso de emisión de bonos, a tasa altas, con un Estado sin capacidad de repago, que comenzó a endeudarse hasta que en el 2018 el sistema financiero dijo basta y fue necesario recurrir al FMI, que a pesar de darse cuenta de la precaria situación financiera, y de la imposibilidad de pagar cualquier crédito, prestó 57.500 millones, de los cuales se entregaron 44.500 haciendo crecer las obligaciones externas en una magnitud sin precedentes.

La deuda ha obligado al actual Gobierno a ver de qué manera negocia con los acreedores externos, ante la grave situación que significa tener una deuda pública que excede los 324.000 millones de dólares, con obligaciones con el sector privado por 120.078 millones estando el 55% bajo legislación extranjera, con el riesgo que ello significa, habida cuenta de los antecedentes que tiene la Argentina, no solo respecto a los fallos en contra dictados por la justicia estadounidense, sino a procesos complicados que llevaron, hasta el embargo de la fragata libertad en el 2012, y otros intentos anteriores para afectar bienes del Estado.

Existen aspectos no demasiado conocidos de los bonos que se emitieron, de algunas cláusulas peligrosas insertas en esos papeles y de algunos negocios en los que intervinieran los responsables de la conducción económica, muchos de ellos de la estrecha amistad del ex presidente Macri, que han sido materia de investigación penal, de imputaciones que hiciera el Ministerio Público Fiscal, pidiendo diversas indagatorias sin que hasta el día de hoy se haya tomado por parte de la justicia interviniente decisión alguna.

Aunque siempre me he tomado el trabajo de leer los farragosos anexos de los bonos que se emiten, viendo clausulas, que muchas veces pusieron al Estado sin posibilidades de defenderse adecuadamente con el agravante del sometimiento a la legislación extranjera y tratado como un vulgar comerciante que puede ser enjuiciado en cualquier parte, en algunos momentos se me escaparon algunos términos contractuales, que pueden llegar a resultar peligrosos.

El peso del bono a 100 años sobre la renegociación de la deuda

Hace unos meses leyendo un texto sobre los bonos soberanos, escrito por el profesor de la Universidad de Duke, el Dr. Mitu Gulati, a quien conocí hace uno años en Noruega, debido a una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, advertí algunos aspectos del conocido bono a 100 años, que emitiera el 26 de junio de 2017,ex ministro Caputo, a través de la Resolución 97 de la Secretaría de Finanzas, que podrían tener algunas consecuencias negativas, respecto de la restructuración que lleva adelante el ministro de Economía.

Antes de entrar en esos aspectos específicos, conviene señalar, como consideraba el gobierno de Macri la marcha del país en ese momento, ya que en el “inclosure” (advertencia) del bono se puntualizaba:

1.- Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico, debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario.

2.- Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central.

3.- Que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico.

4.- Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 2017.

5.- Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro.

6.- El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país.

7.- El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina.

8.- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones.

9.- La posibilidad de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina.

10.-Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país.

11.- No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos.

No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará.

A pesar de tal panorama nada prometedor Citigroup Global Markets, HSBC Securities,, Nomura Securities y Santander Investment Group, compraron de inmediato el bono a 100 años, habiendo sido uno de los inversores.

Como la Argentina siempre termina pagando ese bono se constituyó en un excelente negocio, aún ante una posible restructuración de la deuda, ya que tiene clausulas poco comunes y altamente perjudiciales para la Nación atento a dos cuestiones:

1.- Si bien ese bono no estaría comprendido entre los que se van a reestructurar tiene una cláusula de aceleración que determina el rescate del mismo ante una causal de incumplimiento de la deuda en general, debiendo pagarse íntegramente el capital, más todos los intereses devengados

2.- Los acreedores podrían considerar operativa la llamada cláusula Make Whole Clause que obligaría al gobierno a pagar el capital incluyendo todos los intereses hasta su vencimiento, llegándose a una suma que podría exceder los 14.000 millones de dólares.

Al respecto ya hay en EE.UU. un juez que admitiera ese tipo de aceleraciones, ante casos de default, en la causa Cash America (v. Wilmington Savings). Como señalara el Dr. Gulati: “La cláusula es la disposición de Canje Opcional en el bono de $ 2.750 millones que emitió Argentina en junio de 2017, con el fuerte cupón de 7,125%. Las cláusulas opcionales de canje, en un análisis de más de 500 emisiones soberanas y cuasisoberanas recientes, son criaturas raras en este mercado. Menos del 20% de todos los emisores soberanos los usan”.

Fuente. ambito.com