Salidas recreativas: “sería echar por la borda todo lo que hicimos”

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, que decretó la extensión de la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo, el intendente Héctor Gay sostuvo este lunes la convicción de “continuar con el camino andado que ha dado resultado”.

De esta forma, el jefe comunal si bien reconoció el comienzo de “una nueva etapa de este proceso tan particular a partir de la llegada del COVID 19″ no conlleva “un cambio no muy sustancial en las reglas de juego”.

En relación al cuadro sanitario al día de hoy -lunes- confirmó 34 infectados, 10 sospechosos, 6 recuperados y 221 descartados.

En tanto que los denominados contactos estrechos, son 201 las personas que están en aislamientos, mientras que 446 se encuentran en monitoreo epidemiológico.

En ese sentido remarcó que “es interesante la evolución de la situación totalmente nueva e impredecible y que tiene que monitorearse día a día”

Asi detalló que “el 30 de marzo teníamos 8 casos en Bahía Blanca, el 11 de abril se había duplicado, teníamos 16 casos, es decir que demandó 12 días la duplicación; ahora demandó 14 días entre el 11 de abril y el 25 de abril, con 32 casos más los dos de este último domingo que sumaron 34 personas. Esta curva demuestra que la cuarentena ha dado resultados”, remarcó.

“No tuvimos un crecimiento abrupto como en otros lugares del mundo” observó y además entre las 34 personas no hay ningún mayor de 60 años. “Obviamente no tenemos ningúna persona fallecida por Coronavirus en Bahía Blanca” destacó.

“La ciudad ocupa el lugar 17 entre las ciudades del país por el número de casos, a tono con el lugar que ocupamos en el país por el índice poblacional” recordó.

En cuanto a lo que definió como “una ventana de recreación” anuciada el sábado por el presidente Alberto Fernandez, reconoció que generó confusión en mucha gente que creyó que la habilitación era automática.

Al respecto aclaró que todas este tipo de medidas públicas dadas a conocer requieren un protocolo previo, un consenso con el gobernador y una propuesta que debe surgir de las municipalidades sobre qué se puede hacer y qué no.

“En ese marco – relató- cuando el presidente plantea una hora de recreación bajo ciertas condiciones, analizamos la situación con el Comité de Crisis y llegamos a la conclusión de que no era prudente habilitar, al menos hasta el 10 de mayo esta alternativa”.

Y justificó la decisión: “Primero porque corremos el riesgo de echar por la borda todo lo que hicimos después de 35 días de cuarentena y que ha dado resultado, -reiteró- y segundo porque es de muy difícil implementación y casi imposible control”.

“Por eso ayer a la tarde comunicamos a gobernación que Bahía Blanca no iba a adherir a esa posibilidad” al igual que otros distritos, puntualizó.

Luego reiteró las actividades y servicios exceptuadas al aislamiento en la ciudad.

1. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.

2. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

3. Ópticas, con sistema de turno previo.

4. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

5. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

6. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.

7. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

