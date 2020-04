El Hospital Penna aisló a 45 profesionales por 14 días

A través de un comunicado, las autoridades del Hospital José Penna explicaron: “dada la situación actual, en la cual tres trabajadoras del hospital resultan positivas para COVID-19, la institución se pone inmediatamente a disposición de su atención, a la investigación del nexo epidemiológico y notificación a las autoridades superiores, al hisopado de cada contacto y al seguimiento estrecho de los mismos, a través de los mecanismos puestos en marcha por el equipo de control de infecciones y epidemiologia, dirección del hospital y autoridades de Región Sanitaria I y municipales para dar las respuestas necesarias”.

Es en ese sentido que resolvieron el aislamiento durante 14 días, de 45 personas por ser contactos estrechos de las infectadas. Desde el mismo nosocomio aclararon que los resultados de los hisopados realizaron dieron negativo.

Tambien la Dirección de la institución médica aclaró que “el stock de insumos de elementos de protección personal es suficiente, garantizando el cuidado de todos, por lo cual no hay razones para no hacer uso de los mismos en forma consciente, controlada, chequeada y cuidadosa de acuerdo a los protocolos para cada práctica”

No obstante reiteraron a su personal y equipos que extremen “las medidas de cuidado personal y aislamiento social recomendado, con plena responsabilidad de los encargados de la vigilancia de estos”.

Es asi que precisaron prohibiciones en el ámbito del nosocomio:

1. Circular por pasillos sin tapa boca y nariz.

2. Circular por áreas de atención a personas (salas de internación, emergencia, quirófano) sin barbijo quirúrgico.

3. Reuniones de más de 2 personas donde no se asegure la distancia mínima de 2 metros entre ellas o donde no haya ventilación adecuada. En caso de reunión, utilizar plataformas telefónicas o por computadoras por fuera del área de su atención a personas (consultorios no funcionantes, salón de actos, etcétera).

4. Uso de celular dentro del área de atención a personas (prohibido fotos y filmaciones).

5. Compartir comidas, mates, juntadas en horarios de descanso. Reconociendo esta práctica como culturalmente arraigada, pero de alta peligrosidad para el contagio en conglomerados, por esta razón, no está permitida reuniones de este tipo.

6. Salir con ropa de uso hospitalario a la puerta del hospital o área circundante.

Ratificaron además: “No concurrir a trabajar en caso de presentar algún síntoma (temperatura mayor a 37,5, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, perdida de olfato o de gusto) y notificar a su superior inmediato”.