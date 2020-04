Boca y River sentaron posición y le bajan el pulgar al torneo de 30 equipos

Fue el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, quien aseguró que charló con su par de River, Rodolfo D’Onofrio, y ambos coincidieron en su visión acerca de un tema que se pondrá a debate en el próximo encuentro entre los dirigentes del fútbol argentino.De hecho, durante esta semana, el propio presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le abrió la puerta a esa nueva variante, que ya fue utilizada por Julio Humberto Grondona en 2015, con el objetivo de aumentar la recaudación por derechos de televisación y hacer más federal el máximo torneo argentino.”Para salir de la crisis económica, quizás hay que dejar de lado lo deportivo. Por eso quizás algunos dirigentes están pensando en eso. Tenemos que evitar competencias que son alocadas en lo económico, el mundo va a cambiar”, remarcó Tapia.”Hablé con el presidente D’Onofrio y opina exactamente lo mismo. Los 30 equipos no resuelven nada. Y después, si hablamos de la economía, no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30″, argumentó Ameal.

“El fútbol tiene que ser solidario, no hay que jugar todo el día con Boca-River. No estoy de acuerdo con los 30 equipos, para mí no sirve un campeonato así”, agregó.

Anteriormente, ya se había expresado de esta forma el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien aseguró que un torneo con 30 participantes era “invendible”.

Por eso, Ameal insinuó que Boca y River no son los únicos dos equipos que están en contra de la nueva organización del certamen de Primera.

“Hay voces muy fuertes que no quieren los descensos, pero otras silenciosas que quieren 20 equipos. Ahí van a intentar convencerse”, cerró.

Las dos principales particularidades que tendría la nueva Liga Profesional del fútbol argentino, presidida por Marcelo Tinelli, sería que no haya descensos por dos temporadas y, en consecuencia, dejen de existir los promedios en Primera División, como ya ocurrió en el ascenso.

Así, cuando vuelvan los descensos, los mismos serían por tabla general y no por lo realizado en las últimas tres temporadas como sucede desde el torneo Metropolitano 1983, bajo la gestión de Grondona.

De confirmarse esto, con los dos ascensos por año desde la Primera Nacional, en el corto plazo habría otra vez 30 equipos en la Primera División y allí ingresaría un extra por derechos de televisación con la inclusión de la TV Pública con tres, cuatro y cinco partidos por fin de semana.

Fuente. ambito.com