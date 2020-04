Más de 26 mil bahienses cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles, señaló hoy en redes sociales que un total de 26648 bahienses cobrarán los 10 mil pesos correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia.

El IFE forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Gobierno Nacional para paliar la crisis económica originada por la pandemia de coronavirus, y alcanza a monotributistas (categorías A y B), monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo (AUE) o plan PROGRESAR.

“Una inversión social de 266 millones de pesos que ayudarán a reactivar la economía y el consumo local en Bahía Blanca”, manifestó Susbielles en su cuenta de Twitter.

El dirigente y ex candidato a intendente consideró que “hay un estado presente que cuida nuestra salud y acompaña a quienes necesitan”.

“Es bueno recordar que en estos días podés hacer la actualización de tus datos personales en los casos que el IFE no haya sido aprobado. Y no olvides, el trámite es gratuito y no requiere de gestores!”, finalizó.

Fuente. Telefé Bahía Blanca