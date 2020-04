Deuda: Kicillof hace su propuesta de canje

La provincia de Buenos Aires anunciará este viernes la propuesta de canje para los tenedores de bonos bajo legislación extranjera. La oferta tendrá lineamientos similares a los de la Nación. Los nuevos títulos tendrán 3 años de gracia total y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97 por ciento. La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55 por ciento, comparado con el monto actual a pagar.

“La Provincia da un paso más para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar la economía y la capacidad de pago”, establece el comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial. La reestructuración será por un monto total elegible de 7.148 millones de dólares y habrá un plazo abierto para la negociación de alrededor de 20 días, según dijeron a este diario fuentes allegadas a la negociación. En general, la deuda provincial como la nacional están en manos de los mismos fondos, pero con diferente proporción en las tenencias. “Serán los mismos interlocutores”, agregó la fuente.

Con un plazo de gracia que se extiende durante 2020, 2021 y 2022, los nuevos títulos comenzarán a pagar un cupón de interés que se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375 por ciento a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875 por ciento para los títulos en euros. El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56 por ciento para los dólares y 2,94 por ciento para los euros, contra niveles actuales en 8,21 y 4,59 por ciento que tienen respectivamente las opciones en dólares y euros.

El proceso de renegociación se inició en diciembre, según la Provincia, con la convocatoria a los acreedores a consultas, para asegurar la sostenibilidad de la deuda provincial. Luego fue ratificado en febrero con el anuncio del gobernador, Axel Kicillof, del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El anunció se realizó el mismo día que la Provincia decidió que pagaría el bono BP21 para evitar el default, luego de no haber podido alcanzar el 75 por ciento de las adhesiones necesarias para posponer el vencimiento. El fondo Fidelity, con el 25 por ciento del bono, operó con una “posición bloqueadora”, según la Provincia. Si bien Fidelity tenía un peso relevante en ese bono particular, no lo tiene en el marco de la deuda completa.

A principios de abril, el gobernador, junto al ministro de Hacienda, Pablo López, presentó ante los acreedores privados un “análisis de sostenibilidad”, y destacó la necesidad de “consensuar un alivio financiero temporal para poder retomar un sendero de crecimiento”. Las respuestas que esperan de parte de los bonistas son heterogéneas. “No son todos iguales ni tienen todos los mismos objetivos. Pero sí hay un grupo importante que no termina de comprender las capacidades de pago que tiene la provincia y cómo se agravaron en el último mes. No tienen comprensión de la situación estructural y particular que existe”, aseguró a PáginaI12 una fuente oficial.

Fuente. Pagina12