Ginóbili habló sobre la maquinita de Trump y los números del hambre

“Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer”, la cruda frase pertenece a Emanuel Ginóbili, quien en el podcast que conducen Germán Beder y Nicolás Laprovittola, se mostró con la sinceridad que lo caracteriza y no ocultó su mirada de preocupación ante la pasividad que ha mostrado el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ante el avance del Coronavirus y sus consecuencias .

“No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida. En Estados Unidos existen estos problemas, y ahora se sumarán más de siete millones de desocupados. La verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo”, explicó Manu

El ex 5 de la Selección y 20 de los Spurs reside en Estados Unidos, donde hay 609.407 infectados y 26.056 muertos por el virus, y mostró su preocupación por lo que pueda pasar cuando la gente diga basta ”Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer” manifestó Manu que también habló de sus padres: “Mis viejos están en el área más vulnerable por la edad que tienen y también me preocupa mucho su situación”.

Con 42 años y a uno y medio de su retiro se hizo un tiempo para hablar de su “desintoxicación” del básquet profesional: “Prefiero jugar al tejo, tenis o comer una picada, antes de volver a jugar al básquet. Estoy en un período de desintoxicación a tener que responder a las presiones y responsabilidades. Desde el momento en que decidí colgar las zapatillas, bajé 17 cambios. Empecé a disfrutar de otras cosas de la vida, como ayudar a mis hijos en el colegio, pasar el verano en la Argentina o comer lo que se me ocurra. No extraño para nada esa contaminación”

Fuente. Infocielo