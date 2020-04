Endeudamiento de clases populares en Bahía Blanca

Las clases populares y el endeudamiento para subsistir

En esta muestra, se encuentran organizaciones que llevan adelante programas de políticas públicas, gestionan créditos solidarios, desarrollan emprendimientos productivos, tienen merenderos o comedores, dan talleres, apoyo escolar o generan propuestas recreativas. De este modo, lxs entrevistadxs son informantes clave que, por su inserción laboral y militante, conocen la realidad de las clases populares y “constituyen una vía válida y valiosa de acceso a información de otro modoinescrutada.”En esta etapa, la investigación relevó, sistematizó y analizó los testimonios de 17personas que son referentes de 14 organizaciones distintas que coinciden en tener presencia en barrios periféricos de la ciudad de Bahía Blanca (1º de Mayo, 5 de abril, 9 de Noviembre, Bajo Rondeau, Boulevard, Cabré Moré, Costa Blanca, Don Bosco, Evita, Ferro, Grunbein, Maldonado, Martín Fierro, Miramar, Noroeste, Pampa Central, Puertas del Sur, Saladero, Spurr, Stella Maris, Thompson, Tierras Argentinas, Villa Caracol, Villa Delfina, Villa Moresino, Villa Muñiz, Villa Nocito, Villa Rondeau, Villa Rosario, Villa Serra, Villa Talleres, Villa Talleres Sur, Vista Alegre. También se mencionó trabajo en otros barrios de Ingeniero White, Delegación Norte y Harding Green). Las entrevistas se realizaron entre el 10 y el 26 de marzo de 2020.

El informe ordena el análisis de los resultados en tres partes. En la primera, entendiendo que los procesos de endeudamiento popular “no se dan en el vacío”, analiza la situación social general, identificando claramente sus determinantes y efectos. En la segunda sección, se aborda en profundidad la cuestión de las deudas en sí, describiendo motivos y acreedores del endeudamiento. Asimismo, aborda el rol del Estado tanto en lo que refiere a las condiciones de vida que llevan al endeudamiento como a lo vinculado a su propia participación en la configuración del sistema financiero. Además, plantea un apartado específico en el que se recuperan aspectos que se fueron señalando a lo largo del trabajo, indagando y poniendo en relieve cómo el endeudamiento popular está –también- atravesado por las relaciones sociales de género.Finalmente, presenta consideraciones a modo de cierre.

A continuación, tomando esta estructura como guía, compartiremos los principales emergentes del informe y luego nos referiremos brevemente a los “por qué de la investigación”, retomando las voces de sus autorxs, para finalmente cerrar con algunas consideraciones sobre lo que vendrá.

Situación social: determinantes y efectos.

El informe comienza caracterizando que la situación social de las clases populares es estructuralmente mala y que ha empeorado de forma pronunciada en los últimos años, significativamente en 2018 con la intensificación de la crisis económica a nivel nacional. En este marco, identifica seis grandes determinantes de la situación de dichos sectores de la población: -deficiencias en la infraestructura; -deterioro del mercado de trabajo; -aumento en las tarifas de servicios; -quiebra de emprendimientos propios; -retiro de políticas sociales y desorganización colectiva; -respuestas solidarias.

Entre los determinantes identificados, es posible reconocer aspectos que hacen a la situación estructural de las clases populares como los obstáculos en el acceso a la tierra y la vivienda, las deficiencias de infraestructura,la precariedad de las condiciones laborales y los bajos ingresos en actividades como la construcción y el empleo doméstico. Estas problemáticas de base se vieron agravadas por decisiones políticas del gobierno de Cambiemos que tuvieron impactos inmediatos en lxs más vulnerables.

Los tarifazos afectaron fuertemente los ingresos de los hogares más pobres, generando cortes de servicios y búsqueda de alternativas más precarias y riesgosas para cocinar o calefaccionarse. En el caso del trasporte urbano, el aumento del boleto representa un obstáculo para la búsqueda de empleo o la realización detrámitesde asistencia social. Como señalaron en una entrevista: “al vecino le resulta caro ir hasta el centro y eso termina haciendo de esto una situación engorrosa. Lo patean, lo llevan a varios lugares, hay colas infinitas… No había respuestas, y las pocas que había eran del tipo ‘Vení mañana que lo vemos’ y se volvía en algo interminable…” (pág. 8).

Asimismo, se destaca el deterioro del mercado de trabajo y el quiebre de emprendimientos propios, de la mano de la fuerte crisis económica.En primer término, se observa una mayor incidencia del desempleo, de la mano de la disminución del empleo eventual (“changas”) y la caída de los ingresos reales producto de la inflación. Es decir, “se conjuga la falta de trabajo con el menor rendimiento de los ingresos, lo que originauna situación de empobrecimiento y falta de acceso a bienes básicos. Este fenómeno está en labase del endeudamiento en clases populares: cubrir necesidades que la caída del ingreso realimpide alcanzar” (pág. 7). A la vez, ante la caída del consumo y la contracción de la economía se produce la quiebra de pequeños emprendimientos, que supone primero una mayor carga sobre el mercado laboral -en tanto se engrosan las filas de quienes buscan empleo- y, en segundo lugar, el endeudamiento para salvar el ingreso faltante.

“Lo que cambia es la vida”, dicen en una entrevista, marcando que ante estas situaciones se pierde el derecho de alimentarse pero también de jugar, de divertirse, de ir a la escuela porque “todos los pibes de 15, 16 años salen a laburar, lo que sea. De trapitos, de todo, todo. Obrero, lo que haya, salen: changas, changas, changas. Y se pierdencondiciones laborales, porque aceptan cualquier cosa, se pierde todo.” (pág. 7).

En este marco, en los últimos se años se produjo el recorte y ajuste en programas sociales. Esto, se suma a la falta de contemplación de gastos estacionales y las dificultades administrativas asociadas por ejemplo a una condición laboral variable o a la lejanía con las instituciones ubicadas en el centro donde deben realizarse los trámites. Estas cuestiones se vuelven barreras reales en el acceso a derechos: “Esta misma escasez de los recursos estatales para cumplir los derechos sociales, produce mayores tensiones al interior de las clases populares. Ante la mayor necesidad, crecen los conflictos entre pares. Pero más aún, con menos recursos para distribuir y más necesidades, se tensiona la red de relaciones en el barrio, al tener que decidir sobre la vida de sus propios/as vecinos/as”. (pág. 9).En este marco, el informe logró identificar a partir del análisis de las entrevistas, el objetivo de desmovilización colectiva asociado a la interrupción de ciertas políticas y la individualización/ fragmentación de la cobertura.

En contraste con lo anterior, aparecen múltiples respuestas solidarias que constituyen otro rasgo característico de reproducción de la vida en este contexto. Formas diversas de solidaridad de carácter colectivo, “que se apoyan no en el altruismo o la dádiva sino en el reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”. Detrás de ellas, se vislumbran “entramados de relaciones” que superan en organización a los “favores” de persona a persona, planteando soportes “no bajo una lógica de donación que pone como mero receptor a quien necesita, sino como entrelazamiento entre pares ante una necesidad común”. Así se expresaba en una de las entrevistas: “Un día comemos en mi casa, otro día hacemos una olla popular… Esto se va generalizando, esto de acompañarse y sostenerse unos a otros, sin importar la situación personal.” Se destacan distintas acciones, como pequeñas cooperativas de compras de alimentos que, sin organización formal, funcionan con criterios solidarios: “vos comprá lo que puedas, y después repartimos entre todas por igual”. También se usa “hacer una vaquita” para dar respuestas concretas a necesidades alimentarias de vecinxs y se practica la colaboración en la construcción, arreglos o instalaciones de las viviendas: “a fin de cuentas lo que se da por una vía, regresa por otra. No hay aquí una interpretación como intercambio de valores equivalentes, algo que sería de mínima de difícil cálculo, sino de valores de uso, una lógica reñida con la valorización del capital” (pág. 11).

De la mano de los determinantes identificados, se plantean sus efectos, que nos hablan del severo deterioro de la situación social de las clases populares. En primer lugar, se destaca crudamente el hecho de que ni lasubsistencia está asegurada: “Han crecido las necesidades, de las que duelen.”

Las familias intentan expandir al máximo el uso de los recursos (“Un saquito de té puede durar 5 días”) yaumentan los pedidos de comida en las organizaciones(“Hemos tenido casos de gente que no comía hace tres días”). Lxs niñxs dependen de la alimentación de comedores escolares y comunitarios, que han visto crecer la demanda: “los padres venían, y eso sí es la primera vez que pasó (…), adultos que venían ‘che, si te sobra algo en el comedor, ¿se lo das a mi hijo?’ con unavergüenza increíble, con una humillación terrible”. “Cuando yo arranqué hace cuatro años, iban unas treinta personas, y ahora van más de cien. Además, va toda la familia: la mamá, los chicos, los hermanos más grandes”.

En una de las entrevistas indicaron que las personas se ven empujadas a resolver como sea la necesidad más urgente: “Hemos visto gente cazando liebres o loros para poder comer, cosa que no habíamos visto nunca, ni en la crisis del 2001” (pág. 13).

Los ingresos se ven cada vez más golpeados, lo que explica el aumento de población ocupada y subocupada que busca más empleo. La necesidad de generar mayores ingresos impacta en la organización familiar y en el derecho a la educación de niñxs y jóvenes, en tanto deben salir tempranamente a trabajar o quedarse en sus hogares al cuidado de hermanxs menores.

Estas situaciones impactan en la salud física así como en la mental, debido a la impotencia y la incertidumbre que provocan.

Ante este panorama, la toma de deuda es un recurso disponible en la búsqueda de lograr la reproducción material cotidiana. Según se recoge de las entrevistas, “los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Frente la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera” (pág. 15).



Fuente: IEESS – CONICET 2020, DT n° 15, pág. 15

La deuda: “¿cuánto peor se puede estar?”

En el marco de esta situación social, el informe da cuenta de múltiples intercambios que hacen a la reproducción de la vida de las clases populares en barrios periféricos de Bahía Blanca. De esta manera, logra dar cuenta de la complejidad y riqueza de las relaciones y formas de resolver lo cotidiano, dejando ver una diversidad de movimientos, interacciones, motivos y situaciones. En este sentido, la descripción resultante es dinámica y compleja, en tanto devela un entramado de acciones y vínculos que sostienen día a día las condiciones de existencia de las capas más empobrecidas y precarizadas de la clase trabajadora, entendidas en una determinada estructura social y contexto histórico.

El hecho de que poblaciones con este nivel de privaciones tome deuda, no implica que no se comprendan los términos de los préstamos o las consecuencias posibles: se trata de una “estrategia de supervivencia racional” que prioriza la resolución de la subsistencia hoy y desplaza hacia el futuro el resto. “Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar? La conciencia de la propia precariedad traslada el riesgo de incapacidad de pago a los acreedores, y en cualquier caso los problemas se enfrentan según se presentan”De esto no se deriva que las clases populares se endeuden con la intención de no pagar. De hecho, sostiene el informe, es más bien al revés: “suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay mayores probabilidades de cobro. Entre otros motivos, esto es así porque esta población cuenta con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda.” (pág. 16).

Motivos y acreedores

Los resultados de la investigación indican diversos motivos por los cuales se tomó deuda. Los mismos, fueron agrupados en tres grupos: -Gastos de supervivencia; -Gastos para mejorar las condiciones de vida e –Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Siendo los más reiterados en las entrevistas, los motivos agrupados en el primer grupo incluyen la compra de comida, el pago del alquiler y de otras deudas: las clases populares se endeudan para subsistir.

Vale la pena llamar la atención sobre uno de los motivos: se contrae deuda para pagar otras deudas. Lxs investigadorxs describen que las deudas se contraen principalmente para gastos de subsistencias generando al mismo tiempo un gasto al momento de ser pagadas que cercena los magros ingresos, forzando a la toma de más deuda: “Luego, con lo poco que cobran tienen que empezar a devolver esos préstamos y pedir nuevamente porque realmente no les alcanza para vivir el dinero”, plantearon en una entrevista. Esta situación fomenta incumplimientos, lo cual, como fue planteado anteriormente, afecta la posibilidad de pedir préstamos por otras vías. De este modo, lxs investigadorxs reconocen un “mecanismo continuo” asociado a la toma de deuda para necesidades básicas, tomar la deuda para pagar la deuda y luego… En una de las entrevistas se hace referencia a lo dañino de esta espiral: “Eso también redujo la capacidad operativa de compra, y no es que se reduce por meses, se reduce por años. Y por dos mil pesos. No es que el daño es menor. Una cantidad muy chica genera daños muy grandes.”

El segundo grupo de motivos no supone ningún “lujo”, en tanto se limita a ropa, electrodomésticos y arreglos de la vivienda. El tercero se distingue de los anteriores por orientarse a la compra de insumos o mercancías para un emprendimiento o negocio. Centralmente, se mencionó la compra de máquinas de coser como equipos mínimos para poder lanzar microemprendimientos, muchas veces organizados colectivamente. Este motivo, apunta el informe, fue particularmente significativo entre mujeres que se encontraban buscando una ocupación alternativa. “No debe, por lo tanto, exagerarse el alcance de este crédito de tipo más empresarial, puesto que vino a apoyar iniciativas muy incipientes o severamente afectadas por la crisis” (pág. 20).

De esta manera, el endeudamiento para garantizar necesidades básicas supone una fuerte carga en ingresos bajos. “La deuda en las clases populares se consolida así como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente.” Lxs autorxs del informe reconocen aquí un “mecanismo de control social que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas” (pág. 18).

Sin embargo, las implicancias del endeudamiento varían según los acreedores. Y aquí también la investigación releva un gran abanico de situaciones. Entre ellas, se destaca en primer lugar la ANSES, con mayor llegada y de fácil gestión. La entidad otorga créditos de valores muy elevados en relación a los ingresos de las personas beneficiarias y con costos financieros que, aunque debajo del valor de mercado, “están lejos de ser un subsidio significativo.” Estos créditos son directamente descontados de los beneficios a cobrar, con lo cual se presenta “un problema bastante grave, porque se toma el crédito en primer lugar por la exigüidad del ingreso, que es reforzado en los períodos siguientes por el descuento.”Según datos del 2019, el 81% de lxs titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tomaron crédito).

Por parte del Estado, fue también mencionado el Municipio a través de sus líneas de crédito para microemprendimientos y mejoras habitacionales.

Otros acreedores son las Casas de electrodomésticos, que ofrecen numerosas cuotas y una tramitación sencilla y las Casas de préstamos dan créditos a sola firma, con altas tasas de interés.

Luego, es en las relaciones situadas en el barrio con distintos grados de cercanía donde se juegan diversas formas de endeudamiento que van desde la deuda con prestamistas informales “conocidos” a vecinxs, pasando por una ONG de crédito solidario, mediadores políticos y negocios del barrio. En todos los casos, la cuestión vincular, el valor de la palabra y la posición en el entramado barrial, juegan un rol importante. Para ilustrarlo, podemos citar el caso de los almacenes y el “fiado”, que fue ampliamente referido y se basa en la confianza entre vecinxs: “el aval está dado tanto por la reputación del deudor como por la relación de co-dependencia, pues el negocio necesita del cliente para vender, y éste para abastecerse. (…) La falta de pago deteriora las relaciones de la persona deuda no solo con el negocio, sino con todo su entorno, lo que constituye un costo elevado en términos de prestigio.” Haciendo referencia a cómo la falta de pago de una persona podría significar un problema para que el negocio continúe fiando, en una entrevista se señaló: “Por ahí el almacenero le corta el chorro a todos por uno que no paga. Y la gente se entera de quién es el que no paga, por eso nadie quiere llegar a ese punto. Nadie quiere sentirse culpable de que a los demás le corten el fiado…” (pág. 24).

“¿Inclusión financiera?”

A lo largo del informe, se registran huellas sobre dos cuestiones de distinta índole que se desarrollan con mayor profundidad hacia el final del documento: el rol del Estado en los procesos de endeudamiento y las particulares formas en que afectan las vidas de las mujeres.

En cuanto al rol del Estado, se identifican su responsabilidad a partir del diseño e implementación de la política económica que, como se vio al comienzo, deterioró las precarias condiciones de vida de las clases populares. Asimismo, se refiere a cómo participó de la promoción del endeudamiento popular a través de ANSES. ¿Es esto la “inclusión financiera”? Lxs investigadorxs se preguntan: “¿por qué la mayor parte de la deuda promovida por el Estado pareció emular la deuda del sistema financiero, en lugar de modificar las pautas de funcionamiento de éste?” Y sostienen: “El Estado no protege los derechos de las clases populares sino que actúa como parte de los fundamentos de su vulneración, y el crédito que ofrece como remedo no se estructura bajo criterios claramente diferenciados del resto del sector financiero. Así se compone la falacia de la inclusión financiera de las clases populares” (pág. 33).

De este modo, el Estado ha impulsado la financierización de las necesidades. Este proceso implica, como demuestra la investigación, el endeudamiento de las clases populares para cubrir las necesidades más elementales.

La “gestión” cotidiana de dichas necesidades ha sido históricamente atribuida a las mujeres. En este sentido, debido a la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados, las mujeres no sólo se ven particularmente afectadas por el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares, sino que también son las que en general le ponen la cara y el cuerpo al endeudamiento para satisfacer necesidades básicas en sus hogares. En este contexto, “el acceso al crédito intensifica su precariedad forma estructural en aras de resolver lo urgente.” (pág. 37)-

Los porqués de la investigación. Desde un comienzo, en Tramas nos hemos propuesto incorporar trabajos académicos, informes estadísticos o análisis teóricos a las lecturas que hacemos de los temas de coyuntura; buscando hacer un humilde aporte a volver este tipo de materiales más accesibles para lxs ciudadanxs de a pie, para poder echar luz a aquello que permanece oculto: las raíces comunes de problemas que se nos aparecen como aislados, las miradas sobre la sociedad detrás de las posiciones en el debate público, las voces silenciadas…

Se dice que hay que “comprender para transformar”, e investigaciones como la que presentamos aquí habilitan diagnósticos que pueden nutrir tanto la construcción de demandas como la de políticas públicas. Sin embargo, este tipo de trabajos no son abundan en la Academia.

Por esta razón, y por abordar una problemática tan urgente como concreta, nos preguntamos sobre cómo se formuló dicho estudio: ¿Por qué consideraron que este problema podría ser un tema de investigación? ¿Cómo pensaron la investigación? Fueron las preguntas que les hicimos a lxs autorxs del informe.

- Todo tema en potencial es problema de investigación, la cuestión es para qué se investiga o cómo se investiga. A veces la evidencia procesada desde espacios científicos ayuda a fortalecer argumentos de determinados sectores sociales. Elegir entonces con qué sectores sociales uno decide prestar atención, enfatizar problemas y buscar soluciones es una decisión sopesada. Sobre el endeudamiento en barrios populares no era un tema que se estuviera abordando demasiado, y menos aún desde la economía. Y todavía menos aún aquí, en Bahía Blanca.

Las respuestas de lxs integrantes del equipo de trabajo hace referencia a un “espacio vacío” en estudios precedentes. Pero no fue solamente la falta de información lo que motivó a lxs autorxs, sino también la necesidad de construir argumentos para las reivindicaciones populares:

- Generar la evidencia en Bahía Blanca que sea utilizable para legitimar demandas y al mismo tiempo visibilizar un problema que no está trabajado desde la economía.

Así es que lxs miembros del equipo de trabajo entienden que la investigación no sólo debe tener un enfoque descriptivo, sino que también debe apuntar a buscar activamente soluciones técnicas y reales al mismo tiempo, que sean compatibles con la realidad social que estamos atravesando.

El endeudamiento popular en tiempos de Coronavirus.

La pandemia del Coronavirus y sus efectos están marcando nuestros días como así también el corto y mediano plazo. En medio de la crisis, los gobiernos han encarado medidas con el objetivo de “aplanar la curva” (es decir, reducir la progresión de la cantidad de casos de contagios). Entre las principales medidas adoptadas se encuentra el confinamiento. El gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo y desde entonces dicho período se ha prorrogado en dos oportunidades.

Las consecuencias inmediatas de estas medidas se ven en la paralización de la producción y en cómo esto afecta a lxs trabajadorxs.

En el informe aquí reseñado, el trabajo de campo fue realizado días antes de que sea firmado el DNU que marcó el aislamiento social. En este sentido, es que le consultamos a lxs integrantes del equipo de investigación sobre cómo puede estar impactando la cuarentena en los esquemas de endeudamiento popular que estudiaron; si se podía establecer algún tipo de proyección a partir de los resultados del informe.

- Es muy difícil tener una idea muy concreta sobre lo que estará pasando durante esta temporada de aislamiento, y un poco sería especular tratar de dar una respuesta, nos señalaron lxs investigadorxs.

Lo cual no impide esbozar algunas reflexiones sobre posibles dinámicas. Por un lado, marcan lxs autores del informe, alguno de los canales de endeudamiento, es posible que estén cerrados por el simple hecho de que están cerradas las operaciones económicas. Sin embargo, es muy probable que otro aspecto las deudas se estén acumulando y manteniéndose. Desde este punto de vista es factible que con la paralización absoluta de la actividad económica, que deteriora aún más la situación social –el principal determinante en el endeudamiento-, es esperable pensar que no necesariamente el endeudamiento crezca pero que definitivamente deteriore sus condiciones de sostenibilidad.

El vértigo de la crisis y sus efectos dificultan las proyecciones. De cualquier manera, considerando la situación social previa a la pandemia que ya venían sufriendo las clases populares, es posible constatar que lxs más jodidxs siguen siendo los mismos sectores. Podemos ver también, cómo ese entramado de relaciones sociales que sostienen la reproducción cotidiana en los barrios populares, se activa para hacerle frente a la situación.

N.d.R; para descargar el informe completo escrito por Francisco Cantamutto, Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.: https://iiess.conicet.gov.ar/ images/DDT/doc-trabajo-Nro15. pdf .

El documento elaborado por docentes y estudiantes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IESS – CONICET), contó con la colaboración de Tramas y FM De la Calle para la divulgación de los resultados.

Foto: Los hilos de Cloto, Láquesis y Átropos”, por Horacio Culaciatti