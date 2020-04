“No es el momento para la especulación política”

Reapareció luego de meses de silencio. Emilio Monzó, el ex titular de Diputados, uno de los armadores de Cambiemos, enviado al ostracismo por Mauricio Macri y Marcos Peña, retornó en una videconferencia del bloque de Diputados del PRO. Allí, sin que los sectores duros emitieran ningún sonido, reflotó su discurso en contra de la polarización con el peronismo, planteó que es una etapa de otro tipo de liderazgos y destacó las figuras del espacio como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o Cristian Ritondo. Este último, como jefe del bloque del PRO, fue quien lo invitó a hablar con los diputados.

En su charla, Monzó no dijo nada que no se le haya escuchado decir ya en público. Se mostró contrario a la polarización contra el peronismo, que en 2019 le atribuía a Peña y a Jaime Durán Barba. Sostuvo que con la pandemia hay que buscar la unidad nacional y un pacto social-económico. “No es el momento para la especulación política”, advirtió. Y destacó a las figuras del espacio opositor que -a su criterio- pueden llevar adelante esta tarea: Larreta, Vidal y Ritondo. También mencionó al radical Alfredo Cornejo y a Martín Lousteau. A nadie se le escapó que no estuvo entre ellas Macri, con quien Monzó no tiene diálogo desde el año pasado. Sí fue llamativo que sumar a Vidal, con la que rompió en muy malos términos.

“La estrategia del Gobierno fue eficaz. Ahora viene la etapa más difícil: diseñar la sintonía fina y en ese diseño como fuerza política tenemos que hacer nuestro aporte concreto”, fue el balance que hicieron desde el sector de Monzó tras el encuentro.

La reunión transcurrió con tranquilidad, sin que ninguno de los diputados del sector duro abriera la boca. Monzó insistió en que hay que escuchar a los intendentes, que están en la primera trinchera. En la misma línea, Ritondo había invitado el día anterior a que varios intendentes del espacio hablaran con el bloque de Diputados. Entre ellos, estuvo el de Vicente López, Jorge Macri, quien pintó un panorama oscuro: advirtió que se le achicaron los recursos propios por la baja en la recaudación y que es más dependiente del Gobierno provincial. Planteó que es muy necesario coordinar con las gestiones bonaerenses y nacionales.

Todas las conversaciones del bloque, incluídas las que tuvieron con Vidal y Larreta la semana pasada, apuntan a esta línea de no apostar a la polarización. Lo contrario que venía haciendo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apoyada por Macri, quien también tendrá su propia charla con el bloque de Diputados del PRO en los próximos días.

Fuente. Pagina12