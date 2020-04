Amazon libera libros e historias de audio para niños y estudiantes

A raíz de la decisión editorial motivada por la alerta sanitaria mundial ocasionada por la propagación del coronavirus, los niños de todas partes pueden transmitir instantáneamente una colección de historias, incluidos títulos en seis idiomas diferentes, que los ayudarán a continuar transmitiendo y aprendiendo.

Amazon dará a los padres de familia acceso gratuito por streaming a más de 40 programas infantiles pertenecientes a su portafolio editorial, incluyendo “Pete the Cat” e “If You Give a Mouse a Cookie” así como temporadas selectas de programas infantiles de PBS como “Arthur” y “Daniel Tiger’s Neighborhood”, esto mientras los niños y estudiantes no puedan reincorporarse a las escuelas por causa del coronavirus.

Los usuarios interesados, pueden acceder a los programas infantiles con una cuenta de Amazon válida, la cual es gratuita.

Los programas están disponibles para los clientes de la empresa a nivel mundial. Normalmente estos programas se pueden ver con una suscripción de Prime Video.

Otros títulos que estarán disponibles a través de su servicio de “streaming” Amazon Prime Video son “Jesse and Nessy,” “Bug Diaries,” “Costume Quest” and “The Snowy Day.”

De esta forma, todas las historias son gratuitas en su computadora, teléfono o tableta usando el siguiente enlace: https://stories.audible.com/start-listen.