Qué se puede hacer con el potencial ahorro en el pago de deuda

En caso de prosperar la oferta que presentará Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, el país tendría este año unos U$S 4.500 millones disponibles para la adquisición de 386.663 respiradores artificiales o aumentar el presupuesto para el Ministerio de Salud.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en la Residencia de Olivos que la propuesta de reestructuración de deuda externa a presentar este viernes frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) está basada en un periodo de gracia de tres años, en los cuales se pretende una reducción de intereses y de capital sobre el total.

“Será una reducción de capital de US$ 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita de intereses del 62%”, puntualizó Guzmán, luego de remarcar: ”Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023″.